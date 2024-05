Una película casera grabada en Xàtiva gana un premio en un festival internacional

Un cineasta aficionado de Xàtiva ha ganado el premio al mejor largometraje de terror del mes de abril en el Festival Internacional Samhain Baucogna con una película sin presupuesto grabada con un teléfono móvil y un trípode en diferentes escenarios de la ciudad.

Pablo Suárez, que cuenta con un ensayo y diferentes novelas de terror publicadas en su haber, se ha encargado de todas las fases de elaboración de “Berenice”, un film que ha escrito, dirigido, interpretado y montado en solitario, con localizaciones en los jardines del Palasiet, el Cementerio Municipal, el Calvari, la tienda de antigüedades de Luís Llorens, diferentes calles del casco antiguo y su propia casa.

El galardón tiene más mérito si cabe teniendo en cuenta cómo surgió el proyecto. Sumido en una depresión que derivó en una baja médica de larga duración, Suárez decidió embarcarse en el rodaje cuando, el año pasado, el médico le recomendó que intentara salir de casa y se mantuviera ocupado.

“Estuve dos semanas en el camping Los Carasoles de Navalón y, cuando vi las posibilidades que tenía en la cámara, se me ocurrió hacer una película”. Improvisó un argumento, se puso a grabar y montó las imágenes con el móvil. El resultado fue “La última cabaña a la derecha”, un cortometraje que, por recomendación de un amigo, acabó presentando en el mismo festival internacional de cine amateur, que se celebra en Tánger con ramificaciones en Italia y España.

La sorpresa llegó unos meses más tarde, cuando le comunicaron que su cinta había sido seleccionada como mejor cortometraje de terror junto con otra creación alemana. “Mandé la película por mandar, porque no creo mucho en los concursos, pero el premio me dio ánimos”.

Una estética sobria ambientada en el siglo XIX

“Berenice “es una película de terror gótico de 68 minutos de duración ambientada en la Xàtiva del siglo XIX que se puede ver a través de Youtube. Narra la historia de un artista devastado por la pérdida de su esposa y sus dos hijas que planea quitarse la vida y reunirse con ellas cuando descubre fortuitamente la muñeca de la mayor, que había sido enterrada con la niña. Pronto descubrirá que la muñeca está maldita y que tiene la responsabilidad de deshacerse de ella, momento a partir del cual los acontecimientos se precipitarán dramáticamente.

“A veces menos es más, cuando no se tienen recursos se te agudiza el ingenio", explica el autor

En la película, el personaje principal no interactúa con nadie. Una voz en off cuenta al espectador lo que sucede. La propuesta estética es de lo más sobria y recuerda a una producción de TVE de los años 70, lo que confiere más peso al guión. “A veces menos es más, cuando no se tienen recursos se te agudiza el ingenio, mientras con muchos recursos en ocasiones se despersonalizan las películas. Teniendo las cosas claras puedes hacer cosas que gustan y destacan sobre productos consumo más masivo”, resume el director de “Berenice”.