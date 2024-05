Cara o cruz para el Olímpic en la promoción de ascenso a Tercera

Olímpic y Almazora se juegan disputar dos partidos más este domingo, cara o cruz: o dos más y la posibilidad de acceder a la Tercera RFEF, o de vacaciones. Tras el empate sin goles del pasado domingo en la Murta, nadie niega las dificultades que supone el rival y el factor campo, aunque han señalado que los de Xàtiva han acabado la segunda vuelta como un equipo fiable como visitante y ha sido capaz de ganar a domicilio a equipos como el Eldense B.

El Almazora vino a salir con un buen resultado de la Murta y decidir la semifinal en su campo. El encuentro de vuelta se juega este domingo a las 19.30 horas en el campo de los castellonenses. Desde Xàtiva se toma como un intento de frenar la asistencia de aficionados, desde Almazora como el mejor horario para favorecer la asistencia de los locales, dado que hay una comida festiva dicho día. Un autobús de aficionados se desplazará a Almassora. Muchos otros lo harán con sus vehículos.

Deportivamente, todos disponibles. El entrenador del Olímpic, Marcos Camacho, podrá contar con Mauro Melo y Rueda, o Marc Ferrer. El técnico insiste en que se debe evitar el pelotazo, la precipitación o los balones largos, “debemos ser nosotros mismos”. Todos están convocados. “Semana normal de trabajo intentando recuperar jugadores”, ha explicado el técnico, quien ha adelantado que una vez allí se concretará la lista definitiva. “Somos once contra once. Vamos a plantearlo como si jugáramos en casa: tener el balón, no tener prisa, movilidad sin balón y estar atentos a las pérdidas de balón. Evitar su balón parado”, es lo marcado por el entrenador. Las dimensiones del campo, es un poco más pequeño de la Murta, “por lo que la toma de decisiones debe ser más rápida, pero insisto, no podemos caer en el error de perder nuestra forma de jugar”, ha explicado. Camacho está seguro de que tendrá el apoyo de los aficionados para los que solo tiene palabras de agradecimiento.

Acceder a la final, además de proporcionar una alegría, también supondría una taquilla más en la Murta, que, según los directivos, se destinaría a modo de "prima" para plantilla y cuerpo técnico.

El Olímpic va recuperando prestigio, pero los problemas no se solucionan solos e incluso se añaden más, como las demandas recibidas de dos de los componentes del cuerpo técnico anterior a Marcos Camacho.