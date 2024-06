El Atzeneta se jugará el playoff autonómico en la vuelta de la eliminatoria en casa del Jove Español

El sábado arrancó la final del playoff autonómico con el partido de ida que se disputó en el Regit entre el Atzeneta y el Jove Español. Gran ambiente en las gradas para disfrutar de un encuentro donde se vio un juego poco vistoso. El balón parado y el juego directo fueron los protagonistas de un choque donde ambos equipos tenían muy claro a que querían jugar y sobre todo que no querían cometer errores. Al final de partido firmaron las tablas y la eliminatoria se resolverá en Sant Vicent del Raspeig.

La primera parte arrancó con mayor dominio del Atzeneta ante un Jove Español que se encontraba cómodo en labores defensivas. Berna Ballester contó con Héctor Camps en el once inicial y de las botas del lateral llegó el primer centro peligroso que no encontró rematador. Superado el cuarto de hora de juego, llegó el primer disparo de los alicantinos que, tras tocar en un defensor, se perdió por línea de fondo. Pocas ocasiones, muchas acciones a balón parado y lanzamientos de media distancia que no ponían en apuros a los guardametas. Con el empate sin goles, se llegó al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el primero en buscar portería fue el equipo taronja con un centro de Salva Martí al segundo palo que se fue envenenando y por poco no encontró rematador. El Jove empezaba a tener más presencia y Morgado ensayó un disparo desde la frontal que terminó en córner. Poco después, Lara, en una jugada individual por banda izquierda, consiguió ganar línea de fondo, pero la finalización se marchó por arriba de la portería defendida por Ferri. En el minuto 59 llegó el gol fruto de la insistencia. Adrián Gomis bombeó un balón a la espalda de la defensa que peleó Brandon. Salva Martí aprovechó la ocasión para llevarse el esférico y batir a Fluixa e instaurar el primer gol en el electrónico (1-0). Poco después, cerca estuvo de nuevo el Atzeneta de ver portería con un testarazo de Brandon que se perdió por encima del travesaño. El Atzeneta quería matar el partido y Luispa lo intentó con un disparo que llegó a las manos del portero sin problemas. A falta de 15 minutos para el final, el Jove Español devolvió la igualdad al marcador. Ferri salió de puños para alejar el peligro de su área, pero el balón cayó en zona de rechace y allí lo cazó José García para marcar a placer (1-1). En los últimos compases del encuentro, Yassine y Luispa protagonizaron una buena acción que finalizó Frangi con un disparo que terminó en saque de esquina. En esa misma acción, Luispa finalizó la jugada ensayada con un tiro demasiado cruzado. El empate al final de los noventa minutos reflejó la igualdad.

La vuelta de la final del playoff autonómico entre el Jove Español y el Atzeneta se jugará el sábado a las 19 horas en Sant Vicent del Raspeig. Al Atzeneta solo le vale ganar. Si persiste el empate al final de los noventa minutos, se jugará una prórroga de treinta minutos y si al final de esta el marcador sigue siendo de empate, el Jove Español saldría vencedor de la eliminatoria por ser el equipo mejor clasificado en la liga regular. Todo en juego en la Ciudad Deportiva de Sant Vicent del Raspeig.