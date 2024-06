Bolbaite protege la zona de baño del río con multas de hasta 600 euros

El río de Bolbaite recibe cada verano un aluvión de bañistas atraídos por la belleza del paisaje y la promesa de pasar el día a salvo del infernal calor. La gran cantidad de visitantes que acuden al paraje entrañan un desafío para este municipio de 1.300 habitantes, que ha impulsado una ordenanza reguladora específica para dejar claros los derechos y obligaciones tanto de los usuarios como de la administración local responsable de su mantenimiento.

El objetivo de la normativa, que entra en vigor este martes tras su aprobación definitiva, pasa por favorecer la actividad del baño en el área recreativa en torno al río Sellent y ofrecer a los bañistas la mayor seguridad posible en cuanto a las condiciones naturales del lugar durante la temporada de baño, comprendida entre el 1 de julio y el 31 de agosto.

El reglamento incorpora un régimen sancionador que prevé multas de entre 300 y 600 euros en el caso de las infracciones graves, entre las cuales figuran cazar, perseguir o molestar indebidamente a cualquier tipo de animal en las zonas verdes y en el río; abandonar animales de cualquier tipo en las áreas de baño; tirar al río residuos, cascotes, papeles, plásticos, grasas o productos cáusticos, fermentables o cualquier otro elemento que pueda contaminar el agua, así como prender fuego fuera de las instalaciones adecuadas al efecto.

También se castigan con la máxima sanción otros actos como acampar o instalar tiendas de campaña o carpas; arrancar, partir o pintar árboles, pelar o arrancar cortezas, atar a los ejemplares hamacas, escaleras, herramientas, soportes de andamiaje, bicicletas, carteles o cualquier otro elemento; hacer pintadas dentro y fuera del mobiliario urbano o la celebración de fiestas, actos públicos o competiciones deportivas sin autorización municipal. La concatenación de tres infracciones graves puede conllevar una multa de 1.200 euros.

Hay otro tipo de conductas igualmente prohibidas, pero de menor relevancia, que suponen infracciones leves y que serán castigadas con sanciones de entre 100 y 300 euros, como por ejemplo pescar en el río en temporada de baño; tener armas o utensilios destinados a la caza en las zonas verdes; no cumplir las instrucciones sobre el uso de la zona recreativa que figuren en los indicadores, anuncios, rótulos y señales existentes; no atender las indicaciones del personal municipal competente; molestar a los demás con juegos, deportes u otras actividades análogas en sitio y forma no adecuada; meter animales en el agua; no respetar las instalaciones, accesorios y la limpieza de los aseos y vestuarios; usar indebidamente el mobiliario urbano existente; utilizar transistores o aparatos de música con un volumen elevado que pueda perturbar la tranquilidad pública o transitar con bicicletas fuera de los paseos destinados para ello.

La normativa prohíbe expresamente la evacuación fisiológica tanto en el agua como fuera de ella (el paraje dispone de sanitarios), así como lavarse en el agua utilizando jabón, gel, champú o cualquier otro producto. Tampoco se permite acceder a la zona recreativa con envases de vidrio ni tampoco entrar con bebida y comida al agua o arrojar cualquier elemento, sustancia, producto o material ajeno al medio natural. Solo se puede fumar en las áreas autorizadas. Los perros deberán ir conducidos por personas y provistos de correa (y con bozal, cuando la peligrosidad del animal o las circunstancias sanitarias así lo aconsejen), circulando por las zonas de paseo, evitando causar molestias a las personas u otras especies animales.

El consistorio se compromete a mantener la zona en las mejoras condiciones posibles, a instalar contenedores y a adoptar medidas en caso de que las aguas no cumplan los niveles mínimos de aptitud para el baño

Por su parte, el Ayuntamiento de Bolbaite se compromete con la ordenanza a mantener la zona de baño en las mejores condiciones posibles y a informar a los bañistas cada día sobre la calidad y aptitud de las aguas del río en la web municipal y en el propio enclave, en virtud de las calificaciones emitidas por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua y Territorio, organismo encargado de practicar las correspondientes analíticas.

En caso de riesgo sanitario, el consistorio adoptará las medidas necesarias, incluidas la prohibición del baño y la clausura de la totalidad o parte de la zona recreativa, hasta que dicho peligro haya cesado.

Contenedores de reciclaje

Con el fin de mantener la zona recreativa en las mejores condiciones de limpieza, el ayuntamiento también se marca la obligación de instalar contenedores y papeleras en los accesos, fomentando la recogida selectiva de residuos.

Para mantener la uniformidad en todas las instalaciones del área recreativa, los chiringuitos y terrazas serán del modelo homologado que, en su caso, pudiera aprobar el Ayuntamiento. Cuando por motivos de interés se autoricen en ese lugar actos públicos, deberán tomarse las medidas necesarias para que la mayor afluencia de personas a los mismos no cause ningún deterioro en el mobiliario urbano y el entorno correspondiente a la zona de baño.

Una vez iniciado el procedimiento sancionador por parte del consistorio, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver directamente y sin otros trámites de actuación. Cuando la sanción tenga carácter pecuniario, el pago voluntario por el imputado dará lugar a la reducción del 50% del importe de la sanción propuesta.

