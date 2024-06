El personal de la UHD de Xàtiva se cansa de los incumplimientos de Sanidad: "La situación es insostenible"

Fue una de las primeras Unidades de Hospitalización a Domicilio (UHD) en alzar el vuelo en la Comunitat Valenciana hace 31 años y, a día de hoy, es un servicio referente en el tratamiento de los enfermos crónicos y oncológicos que juega un papel imprescindible en la organización sanitaria y que goza de una gran estima entre la población del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent.

Su base de operaciones está en el hospital de Xàtiva, aunque el equipo multidisciplinar de la UHD está conformado por una veintena de integrantes que se desplazan a 63 municipios de la Costera, la Canal, la Vall d'Albaida y la Ribera Alta para atender cada día a más de medio centenar de pacientes en un territorio caracterizado por su elevada dispersión geográfica. Eso significa que, habitualmente, los profesionales recorren una media de más de 50 kilómetros diarios, el equivalente a más de 1.000 kilómetros mensuales.

A diferencia de lo que ocurre en otros departamentos, sin embargo, el personal del servicio con sede en el Lluís de Alcanyís continúa teniendo que soportar estos trayectos en sus coches particulares, con el gasto en carburante y el desgaste que ello conlleva para los vehículos, en los que transportan material sanitario.

Los trabajadores y trabajadoras llevan más de un lustro reclamando a la Conselleria de Sanidad que se les homologue al resto de áreas sanitarias valencianas con la dotación de vehículos oficiales, pero hasta el momento sus demandas no han sido atendidas. Junto con otro departamento de salud, el de Xàtiva-Ontinyent es el único que no dispone de los coches eléctricos anunciados hace más de cinco años, una promesa que no termina de materializarse en una fecha concreta.

La problemática se ha agravado en los últimos meses como consecuencia de una concatenación de retrasos en el pago de los gastos de kilometraje al personal de la UHD por parte del Departamento de Salud. A fecha de este lunes 3 de junio, los trabajadores y trabajadoras de la unidad todavía no han percibido las dietas de desplazamiento correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo.

Esta circunstancia les ha llevado al límite y han decidido hacer público su malestar ante una situación laboral que consideran que ha llegado "a un extremo insostenible". "Hemos trasladado nuestras molestias de manera reiterada a la dirección económica del departamento, sin éxito. Hemos pedido, también a la dirección, una reunión formal con los integrantes de este equipo, que no ha sido convocada", recalcan los profesionales de la UHD en un escrito.

"Queremos hacer pública esta situación que consideramos del todo injusta hacia los trabajadores y las trabajadoras y también hacia la ciudadanía del departamento Xàtiva-Ontinyent", ahonda el comunicado.

A la espera de la conselleria

La Unidad de Hospitalización a Domicilio ofrece atención 24 horas a enfermos crónicos, oncológicos y en cuidados paliativos. El servicio cubre sus necesidades hospitalarias evitando su estancia prolongada en el centro sanitario, lo cual beneficia tanto al paciente como a su entorno familiar y a la propia organización sanitaria.

En el nuevo parking habilitado junto al hospital Lluís Alcanyís en enero de 2023 se instalaron cargadores eléctricos en las plazas destinadas al aparcamiento de los empleados de la UHD de Xàtiva. Un año y medio después, siguen cogiendo polvo a la espera de que lleguen los coches oficiales de la unidad.

Desde la dirección del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent mantienen que la Conselleria de Sanidad está trabajando en la preparación de la licitación del Acuerdo Marco para la movilidad de los profesionales de las diferentes UHD de los Departamentos de Salud. "Este Departamento permanece a la espera de la mencionada adjudicación para efectuar su adhesión al Acuerdo Marco y que los profesionales de la UHD dispongan de vehículos ecosostenibles en sus desplazamientos", subrayan las fuentes consultadas.

La dirección del Departamento de Salud garantiza el pago del kilometraje pendiente en los primeros días de este mes y asegura estar a la espera de una inminente licitación de la conselleria para equipar los coches ecosostenibles

Respecto del pago de las dietas por gastos de locomoción a los profesionales de la UHD de este Departamento, aseguran que está previsto el abono de los gastos correspondientes al mes de mayo "durante los primeros días del mes de junio". En estos pagos también quedarían incluidos "los gastos correspondientes a este concepto que pudieran haber quedado pendientes del mes de marzo", apostillan.