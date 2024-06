Xàtiva pone coto al caos de las depuradoras en las urbanizaciones

El descontrol en la gestión de las aguas fecales vertidas por urbanizaciones aisladas y pedanías supone un quebradero de cabeza para muchos ayuntamientos. Xàtiva tiene cuatro depuradoras municipales que no funcionan como deberían a la hora de eliminar toda la materia orgánica que llega a la red de alcantarillado. El consistorio se ha marcado el objetivo de regularizar la precaria situación que atraviesan con su puesta a punto y posterior cesión a la Epsar para garantizar una depuración óptima.

Un ejemplo es la depuradora ubicada en el Misterio, una urbanización del diseminado de Bixquert que está experimentando un gran crecimiento de chalés en los últimos años. La instalación, que presenta un estado de semiabandono, nació con deficiencias desde el principio por los problemas con el agente urbanizador que desarrolló el programa urbanístico en 2006.

En 2013, La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) exigió Ayuntamiento de Xàtiva que pusiera remedio a los vertidos de aguas fecales sobre un barranco protegido y, ese año, el consistorio promovió una pequeña obra para adecuar el sistema al cumplimiento de los parámetros de vertido necesarios. Actualmente, según exponen fuentes municipales, la depuradora únicamente filtra el agua residual, pero no ofrece un tratamiento óptimo de la materia orgánica evacuada al alcantarillado.

Las depuradoras aisladas funcionan como filtro pero no eliminan toda la materia orgánica evacuada

Lo mismo ocurre con las depuradoras municipales de las pedanías de Sorió y Annahuir. En cambio, en el otro núcleo pedáneo de Xàtiva, la Torre d’en Lloris, no hay una depuradora operativa:los vecinos no pagan tasa ni canon de saneamiento porque el suministro no está dado de alta y el agua no se depura.

En esta zona, el consumode agua potable se restringió hace unos meses por los excesivos niveles de nitratos. La corporación municipal anunció la instalación de un filtro de carbono para eliminar los plaguicidas procedentes de la agricultura.

El regidor de Aguas, Ignacio Reig, sostiene que lo primero que habría que hacer en la Torre d’En Lloris (al igual que enCarraixet, con un problema similar), sería instalar contadores para remedir la «situación excepcional» que se registra.

De momento, el ayuntamiento trabaja en la redacción de unos pliegos para contratar la «puesta a punto» de las depuradoras municipales con el punto de mira puesto en su posterior cesión a la Epsar, la entidad dependiente de la Generalitat que gestiona el saneamiento de las aguas residuales en la Comunitat Valenciana y que se encarga de cobrar el correspondiente canon autonómico. El proceso debería estar en marcha antes de final de año.

Sin mantenimiento adecuado

Reig indica que las citadas depuradoras se ejecutaron en un momento dado «para facilitar el desarrollo urbanístico» tanto del Mistero como la Torre d’en Lloris o Annahuir, pero «nunca se ha hecho el mantenimiento adecuado». El equipo de gobierno ya tiene presupuesto consignado con el objetivo de someterlas a un lavado de cara y, posteriormente, ponerlas a disposición del organismo competente.

El edil de Aguas recalca que la depuradora del Mistero se observa como una prioridad por la expansión de esta zona. «El sistema fue ejecutado sin control por el agente urbanizador y nunca ha funcionado bien. No se mantiene y da muchos problemas», apunta el regidor.

En cualquier caso, Reig sostiene que no hay contaminación en los barrancos debido a los controles y señala que no le constan sanciones de la CHJ. El último requerimiento de la Confederación al consistorio fue por un vertido residual a la acequia Murta «que ni siquiera va a depuradora».

