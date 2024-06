Aielo de Malferit: Un any després

Ha passat un any de les eleccions municipals del 28 de maig de 23. A la localitat d’Aielo de Malferit les va guanyar en vots el Partit Popular, però no vam obtindre la majoria necessària per a governar l’ajuntament. Ho haguérem pogut fer, en minoria, al ser la llista més votada. Era una possibilitat considerant les fortes tensions entre els dos grups d’esquerra. I fou l’últim dia, en concret unes hores abans del ple de constitució, quan PSOE i Compromís van arribar a un pacte d’última hora, mai millor dit.

I quin va ser el pacte o l’acord? Que siga públic és el següent: dos sous d’alcalde; un sou d’alliberat polític per al primer, el socialista Juan Rafael Espí i un altre sou de llibertat per al segon, l’actual primer tinent de alcalde de Compromís, Cristian Verdú. A més, i que se sàpia, perquè ho van dir al ple de constitució, al mes de febrer del 2026, el primer tinent d’alcalde i portaveu de Compromís farà d’alcalde i l’actual alcalde socialista serà primer tinent alcalde. Li pegaran la volta a la vara de ‘mando’ i arreglat. Res més contempla el pacte. Sols aguantar, com hem dit, la vara de comandament del govern municipal d’Aielo de Malferit.

El PP, en l’oposició, estem complint amb el poble i ho estem fent amb responsabilitat; fiscalitzant i denunciant les grans errades d’este desgovern, que en té i moltes. I ho seguirem fent, malgrat que principalment des de la cara més visible dels socialistes se’ns facen lamentables acusacions, algunes molt desafortunades que estem segurs són fruit de la desesperació de qui es queda sense arguments.

Ara que ja ha passat un any des que es va conformar l’actual govern aieloner és un bon moment per a fer-se una pregunta que vull compartir amb vosaltres. El poble està millor hui que fa un any? Per a nosaltres, la resposta és clara i rotunda. Aielo no està millor hui que fa un any. De cap manera. Podríem fer una llista de temes que hem criticat a este govern, que hi ha i molts, i segur que molts dels aieloners han pogut veure als plenaris. Però, per la seua importància, voldria centrar-me en un tema que és l’exemple de per què en Aielo de Malferit no estem hui millor que fa un any. Parle d’un tema que ens preocupa a tots i pel que contínuament em pregunteu: la planta de biogàs.

Pense que és molt important que sapieu que, fa un any, qui sí sabia que açò (la planta de biogàs) anava en marxa era el govern de PSOE d’Aielo de Malferit. No és cap acusació buida de contingut, perquè em base en fets constatables. Ells (PSOE) van iniciar i pactar amb el govern valencià del Botànic (PSOE i Compromís) este despropòsit a només 800 metres del poble. Ho reconeix fins i tot l’empresa promotora de la planta als diaris. Ara el tema està seguint el seu procediment, a la conselleria, l’òrgan competent en esta matèria. Però és molt rellevant recordar que comença tot en 2021 quan manava PSOE i Compromís a Valencia i el Partit Socialista en Aielo. El procediment s’ha de seguir perquè el problema es va iniciar quan des d’un principi s’haguera pogut dir no.

La postura del PP d’Aielo de Malferit és un ‘no’ rotund a la planta. Hem fet i seguirem fent totes les gestions necessàries per a aconseguir el ‘no’. Hi ha qui les ha fet per a dur la planta. Nosaltres les estem fent per evitar-la i no anem a parar fins a aconseguir-ho. Ni des del PP ni des del grup, ni jo personalment com a portaveu. I sí, seguirem pressionant a l’equip de govern municipal en este sentit. Exigint l’informe en contra quan conselleria el demane, revisant el certificat per l’excessiu consum de l’aigua, propiciant la declaració de lesivitat de l’acte administratiu que ho va possibilitar tot, etc. Seguirem per eixe camí, perquè finalment guanye el del ‘no’ a la planta i guanye el poble. Ells (l’actual equip de govern local) sap que ho hem fet, ho estem fent i ho seguirem fent. Esta és la nostra manera de fer oposició.

I torne a la pregunta. Està millor Aielo ara que fa un any? He de repetir la resposta perquè és la veritat. El poble no està millor que fa un any. En canvi, sí crec que estem més informats. Els ciutadans també. Nosaltres seguirem explicant al poble les coses com són. I si fa un any ho vaig dir a l’ajuntament en la pressa de possessió, un any després renove amb el poble la promesa de defendre els interessos d’Aielo de Malferit per damunt de tot. Així ho faig i seguiré fent, molt orgullosa de representar al grup municipal del PP i al poble. Gràcies per tot el vostre suport; la millor ‘vitamina’ per continuar treballant per un Aielo millor.