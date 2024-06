El Xàtiva Voleibol queda en el puesto 27 del Campeonato de España Infantil Femenino

El equipo infantil femenino del Club Voleibol Xàtiva disputó la semana pasada el Campeonato de España Infantil Femenino de máximo nivel, en Almería, acumulando una gran experiencia deportiva. Las chicas del equipo setabense Dental Carralero quedaron finalmente en el puesto 27 y desde el club ponen de manifiesto “el gran nivel deportivo de la competición, con predominio de los equipos catalanes”, ya que dos de ellos se enfrentaron en la gran final: el Esplugues de Llobregat se proclamó campeón, ganando la medalla de oro, y la plata fue para el CV Sant Cugat. El CV Xàtiva resalta el papel del conjunto setabense y expresa que “hay que estar orgullosos de representar a Xàtiva por toda España”.

El debut de las setabenses no fue bueno en cuanto a resultados deportivos, los nervios, y sobre todo la falta de experiencia, ya que para la mayoría de las jugadoras era su primer Campeonato de España, “fue determinante”, explican. Pero, la experiencia deportiva acumulada “resulta muy importante e impagable para la formación deportiva de las jugadoras”, añaden. Las de Xàtiva han jugado siete partidos durante la semana, contra los mejores equipos de España. Se han conseguido dos victorias, pero podrían haber conseguido alguna más, dada la igualdad de algunos encuentros. La mejor receta es seguir trabajando y luchando por mantener los objetivos, aseguran desde el club.

El campeonato se inició con la fase de grupos, que reunía a los 32 mejores equipos nacionales distribuidos en 8 grupos. Las de Xàtiva quedaron encuadradas en el Grupo C, junto al CV Covadonga de Asturias, CV Cártama de Málaga y el AD Lacimurga de Badajoz. Las setabenses debutaron contra el equipo extremeño, perdiendo por 3-0 (25-20, 25-8, 25-21). Las de Xàtiva no pudieron desplegar su juego, muy atenazadas por los nervios. En el segundo partido, ante el Covadonga, volvían a perder, por 3-1 (25-19, 18-25, 25-17, 25-13), aunque mostraron una mejor cara, jugaron mejor, con una recepción más consolidada, mejorando en saque y ataque. En el tercer partido se medían al líder del grupo, el CV Cártama de Málaga, frente a las que las setabenses jugaron su mejor partido pese a ceder por 3-0 (25-22, 25-18,25-15). El primer set estuvo muy igualado hasta el final; en el segundo, las de Xàtiva fueron por delante, pero no pudieron redondear el resultado final y les faltó continuidad; y en el tercero, las andaluzas fueron superiores.

Tras la fase de grupos, el CV Xàtiva pasaba a jugar por los puestos 18 al 32 junto a las de Badajoz, mientras que el Málaga y el Covadonga jugaban por los puestos 1 al 17. En octavos de final, el Dental Carralero se medía al Albacete, contra el que cedieron por 1-3 (25-22/18-25/21-25/21-25), en un partido en el que las setabenses fueron de más a menos. Ganaron el primer set con autoridad, pero la segunda, muy igualada, se decantó para las de Albacete, que tomaron el mando, pese a que el encuentro transcurrió muy igualado.

La primera victoria para las de Xàtiva llegó en cuartos de final, contra el CV Melilla, al que se impusieron con autoridad por 0-3 (11-25/14-25/11-25). Las setabenses estuvieron bien en saque y ataque y no pasaron apuros en ninguno de los tres sets. En la siguiente ronda, las de Xàtiva se enfrentaron a otro rival complicado, el CV San José de Almería, frente a las que cedieron por 1-3 (25-23/18-25/14-25/14-25). El Dental Carralero ganó el primer set, pero las almerienses dieron la vuelta al partido ganando los tres siguientes, en los que fueron más regulares.

Las chicas del CV Xàtiva cerraron su participación en el Campeonato de España Infantil ante el CV Santomera de Murcia, frente a las que consiguieron la segunda victoria. Ganaron por 0-3 (10-25/19-25/20-25). El primer set estuvo dominado por las setabenses. El segundo y tercero transcurrieron muy igualados, pero las setabenses tomaron la iniciativa en la segunda mitad de cada set y realizaron buen final, para despedir el campeonato con un triunfo.

La expedición del CV Xàtiva en Almería estuvo formada por las deportistas Alicia Argente Vila, Lea Burgui Chipier, Keysi García Fernández, Megan González Bautista, María Martí Payeras, Alba Montell Pujol, Lucia Monzonis Mora, Sofia Oltra Peris, Alba Palmar Oliver y Dominica Zamalijevait; junto a los técnicos Sandra Martínez Campos, Rafael Mora Ribera, y como delegado Jaume Miñana.