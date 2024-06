El PP de Ontinyent se felicita por la unidad UECO asignada al IES Pou Clar

El Partido Popular de Ontinyent ha mostrado su satisfacción por la consecución de la unidad UECO (Unidad Específica en Centro Ordinario) para la ciudad, un logro que los populares se arrogan. Así, afirman que "el trabajo del Partido Popular mejora la vida de los vecinos y vecinas. También de los escolares con facultades diversas", y manifiestan que "la determinación de la formación política que dirige Rafa Soriano en Ontinyent ha dado sus frutos y la directora general de la Generalitat Valenciana, María del Rosario Escrig, ha confirmado la aprobación de la creación de una unidad UECO (Unidad Específica en Centro Ordinario) para el próximo curso en el IES Pou Clar de la ciudad. Esta propuesta, que estaba incluida en el programa electoral del PP para las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo del 2023, ha salido adelante tras varias iniciativas".

La formación dirigida por Rafa Soriano se reunió con familiares y asociaciones de alumnos con necesidades diversas para conocer la problemática y proponer "no solamente esta medida que ahora ve la luz, sino una batería de propuestas dirigidas a garantizar la inclusión educativa. Era y es una prioridad para el Partido Popular: Garantizar la igualdad de condiciones para todo el alumnado". Tras esta reunión, el PP presentó una moción en el pleno del Ayuntamiento de Ontinyent para conseguir el apoyo del resto de grupos y la iniciativa salió adelante, incluyendo enmiendas que presentaron Compromís y del PSPV-PSOE.

Con el apoyo mayoritario de los concejales del pleno, los representantes del PP llevaron la petición ante la directora general de Inclusión Educativa, María del Rosario Escrig, la cual "se mostró predispuesta a estudiar la medida, pero incidiendo siempre en que se basaría en los informes de necesidad de los equipos psicopedagógicos de los centros educativos". "Coincidiendo con la fecha del primer aniversario del gobierno del cambio más social en la Generalitat Valenciana, el de Carlos Mazón, nos ha llegado la noticia de que hemos conseguido que se instale la unidad UECO en Ontinyent, lo que demuestra que nuestro trabajo incansable reporta sus frutos. Ya dijimos que el PP iba a ser proactivo y productivo para los vecinos y vecinas de Ontinyent y así lo estamos demostrando. Hacemos oposición, por supuesto, pero desde el trabajo para mejorar nuestra ciudad", declara la concejal popular Carmen Cambra, impulsora de esta iniciativa. "Nos alegra enormemente que nuestra ciudad siga dando pasos en beneficio de la inclusión educativa y para garantizar la continuidad de la formación de aquellas personas con necesidades especiales. El gobierno de Mazón, con el conseller Rovira al frente de la cartera de Educación, están centrados en mejorar el sistema educativo. La medida que anunciamos es una buena muestra de ello”, arguye Rafa Soriano, quien añade que "desde la oposición podemos quedarnos criticando las deficiencias de la ciudad como el resto de partidos o podemos impulsar iniciativas y defenderlas hasta las instancias haga falta para que sean una realidad. También debemos decir que hemos echado en falta una mayor implicación del alcalde, Jorge Rodríguez, ya que tras aprobarse la moción en el pleno, se quedó guardada en un cajón por parte del equipo de gobierno, sin aportarle más continuidad. Si no es por el PP esto no se hubiese conseguido. Desde el Partido Popular no nos cruzamos de brazos y vamos a seguir trabajando porque nos debemos a los vecinos y vecinas de Ontinyent", concluyen los populares.