Ontinyent pedirá a Sanidad el área de difícil cobertura para atraer profesionales al hospital

El Ayuntamiento de Ontinyent va a pedir al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, que incluya al hospital de la ciudad entre las zonas de difícil cobertura declaradas por la Generalitat con la intención de incentivar la llegada de profesionales sanitarios y paliar la falta de médicos que lastra la actividad del centro.

Así lo ha confirmado el alcalde de la capital de la Vall d'Albaida, Jorge Rodríguez, ante la necesidad de que no se repitan de nuevo los episodios de pérdida temporal de servicios que se han vivido en el pasado reciente en el sanatorio comarcal. "Somos conscientes de que este es un destino que no va a ser el primero para los profesionales sanitarios, porque existe la tendencia de querer ir a trabajar a hospitales más grandes: es algo que hemos vivido ya, no es una situación nueva", recalca el primer edil de Ontinyent.

Rodríguez recuerda que, durante la época de gobierno del Botànic, el hospital de la localidad perdió el servicio de diálisis y en 2022 se quedó un verano sin actividad en la planta de medicina interna porque no había suficientes profesionales para mantenerla en marcha.

Aunque la apertura de esta área está garantizada para la inminente temporada estival, el alcalde advierte de que "posiblemente" este agosto podría verse interrumpido el servicio en el área de maternidad por falta de personal. "Lo mínimo que podemos hacer es pedir que se nos declare zona de difícil cobertura para hacer este destino más atractivo y premiar a los profesionales que quieran venir", recalca Rodríguez.

En las áreas declaradas de difícil cobertura, ubicadas especialmente en zonas geográficamente alejadas de grandes núcleos urbanos, se establecen medidas excepcionales para promover la provisión de plazas, como la aplicación del concurso como sistema de selección urgente de personal.

A finales de mayo, Compromís presentó una moción en el ayuntamiento que, entre otras reivindicaciones dirigidas a la Generalitat, plantea la inclusión del Hospital General de Ontinyent como zona de difícil cobertura. La propuesta también reclama la dotación de suficiente plantilla en Ontinyent dentro del Plan Vacacional para el verano o la elaboración de un plan específico para garantizar el personal necesario en todos los servicios incluidos en el nuevo Hospital.

Las carencias para cubrir todos los días de atención ya ocasionó problemas en mayo en la unidad de pediatría, que obligaron a derivar partos a Xàtiva. En contestación a las críticas de Compromís, sin embargo, desde el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, defendieron hace unos días que el traslado de pacientes pediátricos "se ha realizado de manera puntual", ya que durante dos días del último mes "se produjo una baja imprevista por parte de un profesional".

"Por ello, el hospital remitió a algunos pacientes pediátricos citados esos dos días al hospital de Xàtiva, que es del mismo departamento, para que recibieran la atención sanitaria que requerían con la finalidad de no dilatar su asistencia", indicaron fuentes de la dirección del área sanitaria.

La dirección del Departamento de Salud está trabajando para reforzar la atención sanitaria durante el periodo estival

En el mismo sentido, desde el departamento aseguran que el servicio de guardias en ginecología y obstetricia "está cubierto al 100%" y niegan que -como afirmó Compromís- falten profesionales de cirugía en el hospital de Ontinyent. "De hecho, la plantilla está cubriendo al 100% el servicio y se está llevando a cabo la actividad quirúrgica ordinaria y urgente con normalidad".

Incertidumbre en centros de salud

La dirección del Departamento de Salud, en el marco de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental valencia-Este (ASI Valencia Este), avanza que está trabajando para reforzar la atención sanitaria durante el periodo estival "respetando a su vez, el derecho a descanso y el periodo vacacional de los profesionales".

Las mismas fuentes recuerdan que la falta de profesionales "es un problema de ámbito nacional y que la Conselleria de Sanidad está trabajando en la implementación de medidas para hacer frente a esta situación que afecta a todas las Comunidades Autónomas". De momento, la incertidumbre sobre si los recursos de personal serán suficientes este verano se extiende a diferentes centros de salud y consultorios de la Costera, la Canal y la vall d'Albaida.

Suscríbete para seguir leyendo