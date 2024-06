"Los hornos tradicionales aún tenemos futuro, la gente valora nuestro pan"

Es un sector en crisis, castigado por el aumento de la competencia derivada de la venta de pan y productos de bollería en todo tipo de establecimientos, como las grandes superficies y las gasolineras, por ejemplo.

En muchos pueblos ya no quedan locales de este tipo y en las grandes ciudades su número ha menguado durante los últimos tiempos. Sin embargo, siempre hay gente que nada «a contracorriente», que se atreve a iniciar una aventura empresarial pese al contexto negativo. Así ha ocurrido recientemente en la ciudad de Ontinyent, ya que el veterano panadero Vicente Sánchez ha pagado el traspaso del «Forn de la Vila», uno de los dos hornos a leña que aún permanecen activos en la capital de la Vall.

Sánchez atendió ayer a Levante-EMV y explicó que lleva un mes en su nueva aventura:«Yo me he criado en una familia de panaderos. En los últimos años he estado de alquiler en dos panaderías de Ontinyent. He estado en un local de la calle del Trinquet de Gomis y tuve problemas porque la cerraron al tráfico por los arreglos del Pont Vell. También estuve en la Inmaculada. Vi el cartel y pregunté. He pagado el traspaso y acordado un alquiler con opción a compra por las instalaciones porque creo que es una buena oportunidad». «Yo creo que los hornos tradicionales aún tenemos futuro, la gente aún valora el pan que hacemos. Es cierto que la competencia hace mucho daño, pero no es lo mismo consumir lo que hace un establecimiento de toda la vida que comprar un pan que a saber dónde se ha cocido», defendió.

Un panadero veterano paga el traspaso de uno de los dos hornos de leña que aún quedan en Ontinyent / Perales Iborra

Un horario diferente

En el «Forn de la Vila» trabajan actualmente tres personas. Y, como suele ocurrir en este tipo de casos, viven con un horario diferente: «Cuando trabajas en un horno sabes que esto es así. Empiezas a la una o las dos de la madrugada, es lo que hay. Luego tienes que trabajar toda la noche y repartir y atender hasta el mediodía, que es cuando cierras. Luego, ya por la tarde, puedes descansar».

El «Forn de la Vila» es uno de los dos hornos a leña que aún permanece activos en la capital de la Vall d’Albaida. Mientras explicaba su funcionamiento, Sánchez y su empleada cocían varios productos. Primero, ponen la preparación con una pala en el centro y luego le van dando a la manivela para que la rueda vaya dando vueltas: «Es pan a leña, elaborado como se ha hecho toda la vida. También tenemos un horno con carros por convección de aire».

El veterano panadero cumplió 66 años el pasado mes de noviembre. Sus planes se centran en trabajar un año en «la Vila» y luego dejarle el negocio a uno de sus hijos: «También tengo la mitad de una panadería en Benidorm. El plan es ese, mi hijo dice que sí está dispuesto a cogerlo. La intención es que él también pueda tener un plan de futuro».

Consultado sobre la clientela, expuso que sí cree que tienen una buena base de compradores en el barrio: «Yo creo que sí tenemos clientes suficientes, es un horno que lleva abierto desde 1991. En Ontinyent habrá unos siete establecimientos de este tipo, ya que algunos han cerrado durante los últimos tiempos, sobre todo por falta de continuidad del negocio familiar». «El pan que compras aquí es mucho más natural que el que compras en un supermercado. El sector ha cambiado mucho. Yo espero poder jubilarme en un año o así. Me he criado en una familia de panaderos. Ahora he visto una oportunidad de tener otro negocio propio. Esta ha sido mi vida desde siempre».