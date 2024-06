El Atzeneta pierde ante el Jove Español y se despide del sueño del ascenso

El Atzeneta viajó el pasado sábado a Sant Vicent del Raspeig para medirse al Jove Español, en el partido de vuelta de la final del playoff autonómico. Tras el empate en el Regit (1-1), los de Berna Ballester estaban obligados a marcar, el empate daba la eliminatoria a los alicantinos por su mejor clasificación en liga regular. Los locales se impusieron al conjunto taronja, que se despide así del sueño del ascenso a Segunda Federación.

El partido empezó con un Atzeneta que intentó crear peligro, pero no fue nada fácil para los de Berna Ballester, que se encontraron con un entramado defensivo muy sólido por parte de los locales. El tímido peligro sobre los dominios de Fluixá llegó con los disparos de Brandon, Gorxa y Adri Domínguez. A los veinte minutos de juego llegó la ocasión más clara hasta el momento y una de las más claras durante los noventa minutos. Adri Domínguez dirigió una contra que culminó Salva Martí, pero el esférico no cogió portería. El Jove Español mantenía su muro defensivo y apenas creó peligro con algún lanzamiento lejano y balones al área que no encontraban rematador. Adri Domínguez disfrutó de la última ocasión de peligro de la primera parte con un remate que no vio portería por muy poco.

Tras el paso por los vestuarios, el Jove Español fue el primero en poner contra las cuerdas a su rival con dos llegadas al área que supo resolver el cuadro de la Vall d'Albaida. La respuesta ofensiva del Atzeneta llegó de las botas de Carrasco con un lanzamiento desde la frontal del área que salió desviado. En el minuto setenta llegó el mazazo para el Atzeneta. El Jove Español sirvió una falta lateral que remató Álex Pérez para abrir el marcador (1-0). El guion del partido cambió, ahora los de Berna Ballester necesitaban el gol para forzar la prórroga. El Atzeneta buscó el gol y lo intentó hasta el final ante un Jove que pudo sentenciar la eliminatoria. Al final de los noventa minutos valió el gol local para dejar fuera del playoff al Atzeneta. Ahora el Jove Español seguirá su camino hacia el ascenso con una última eliminatoria que les enfrenta al Xerez DFC.

El Atzeneta UE pone el punto y final a la temporada 2023/2024, donde ha conseguido el objetivo de jugar la promoción, aunque no ha podido culminarla con el ascenso.