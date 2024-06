Los comerciantes apuntan que la XI Fira de Tendes, Tapes i Rock "supera todas las expectativas"

Los establecimientos comerciales participantes este fin de semana en la XI Fira de Tendes, Tapes i Rock de Ontinyent han destacado que la afluencia de público y las ventas registradas “han superado todas las expectativas, haciendo que haya sido la mejor de las últimas ediciones". A su vez, los establecimientos hoteleros también realizan "una valoración positiva de la edición de este año, todo y la irrupción de la tormenta de sábado por la tarde en uno de los momentos de mayor afluencia al acontecimiento".

Globalmente, la regidora de Promoción Económica Natália Enguix destacó "el gran ambiente vivido en una actividad que ha mostrado como de dinámico es el sector servicios en Ontinyent, atrayendo a miles de personas tanto de la propia ciudad como de localidades vecinas. Estos días hemos tenido un ambiente extraordinario, pese al episodio de tormenta del sábado por la tarde. Hemos podido vivir un gran fin de semana y así nos lo han transmitido los y las profesionales, a quienes quiero agradecer su esfuerzo e implicación en el trabajo conjunto que venimos haciendo para hacer de la nuestra una ciudad cada vuelta de mayor referencia en el ámbito del comercio, los servicios y la gastronomía”.

Desde la asociación de comerciantes Comerç IN, la de mayor presencia en la Feria, su gerente Marissa Nàcher confirmaba que "con un 100% de valoraciones iniciales de los establecimientos participantes, dos tercios consideran que no solo están muy satisfechos y satisfechas, sino que se ha conseguido hacer de esta una edición mejor que las otros años". “Se puede extraer una conclusión general y significativa: esta edición ha superado en expectativas (económicas, entre otras) los resultados de otras ediciones. Tenemos que tener en cuenta que los participantes no solo valoran el aspecto económico, sino también de afluencia, organización, visibilidad de su negocio, y por tanto, la valoración general es muy positiva. El 100% de los participantes que han valorado los resultados consideran clave este tipo de iniciativas para mantener vivo el ambiente comercial de la ciudad”, manifestaba.

Esta valoración positiva también se hacía desde los establecimientos de Soc Ontinyent, desde donde su presidenta Marissa Bernabeu, confirmaba que “la acogida por parte del público ha sido muy buena y en los establecimientos participantes la gente está muy contenta. El episodio de lluvia no perjudicó demasiado, al ser al final del horario de la parte de comercio de sábado y la gente está muy contenta”. Bernabéu destacaba "la particularidad de que en esta edición las ventas han ido muy bien durante todo el fin de semana, habiendo algunos establecimientos que han confirmado que las ventas de viernes por la tarde o domingo por la mañana han igualado a las de sábado, tradicionalmente el día de mayor afluencia".

20240607185311__MG_6664.JPG / Perales Iborra

Finalmente, el Secretario de la Asociación de Hosteleros AHVAL, Toni Pérez, explicaba que "a pesar de que la tormenta de sábado por la tarde se produjo en un momento de los de mayor afluencia, la mayoría de los establecimientos participantes están contentos, y la valoración global es positiva”. "El viernes los resultados fueron muy buenos y el domingo por la mañana tuvimos la grata sorpresa de que mucha gente salió a la calle y se paseó por la feria”, expuso. Desde el Gobierno de Ontinyent se ha destacado que "contar con un dj sábado por la noche permitió que la gente joven pudiera contar con un punto de ocio nocturno para pasar la noche en la ciudad, el que también fue un aspecto positivo con unos buenos resultados de los que tomamos nota”.