Ens Uneix acerca posturas con Units per Agullent en plena expansión del proyecto municipalista

Les unen unos nombres muy similares y una filosofía de entender la política alejada de las estructuras de los grandes partidos y centrada en el municipalismo. Ens Uneix y Units per Agullent compartieron este pasado sábado un almuerzo de hermandad en la Font Jornada en pleno proceso de expansión del proyecto independiente que abandera el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez.

En la cita participaron cerca de medio centenar de personas, entre ellos el propio Rodríguez y la vicepresidenta de la Diputación de València, Natàlia Enguix, que estuvieron acompañados de alcaldes y alcaldesas; regidoras y regidores de ambas formaciones, así como de militantes de la formación ontinyentina.

"Units Per Agullent es un partido hermano del nuestro y queremos que se sume al proyecto municipalista", mantuvo sin paños calientes el líder de Ens Uneix. El objetivo del encuentro no fue otro que encauzar una línea de trabajo conjunta con la formación agullentina, que aglutina cinco de los once concejales del ayuntamiento de esta localidad de la Vall d'Albaida gobernada por Compromís (junto a una tenencia de alcaldía) y que en las últimas elecciones municipales de 2023 se quedó a un solo regidor de la mayoría absoluta.

Participantes del encuentro entre Ens Uneix y Units Per Agullent en la Font Jordana. / A.O.

Rodríguez destacó la "importancia" de que la ciudadanía de la comarca "cada vez tenga una voz más fuerte y elocuente en las diferentes administraciones supramunicipales", después de elogiar "el excelente trabajo que realizan desde Units per Agullent para mejorar la vida de sus vecinos y vecinas".

En la misma línea se pronunció la vicepresidenta Natàlia Enguix, que puso el foco en la "conexión" entre ambas formaciones que comparten "una filosofía muy común: somos partidos municipalistas y lo que queremos es el bienestar de nuestro pueblo", incidió. "Estamos hartos de la polarización de la política y queremos encontrar puntos de encuentro, donde todos los partidos municipalistas de la comarca de la Vall d'Albaida vayamos unidos para ocupar las administraciones supramunicipales, que verdaderamente miran por los intereses y necesidades de la ciudadanía, como estamos haciendo desde la Diputación de València".

En el acto también se pronunció la portavoz municipal de Units per Agullent y tercera teniente de alcalde del municipio, Aurora Sanchis Espí, que ejerció de anfitriona de la jornada junto a otros integrantes de su grupo, como Elena Ferri, Joaquín Galbis, Jose Pastor o Rubén Ramos.

Sanchis hizo una "valoración muy positiva" del encuentro, en el que se abordaron algunas preocupaciones que tienen en Agullent, como los proyectos de implantación de grandes plantas fotovoltaicas o la apertura del tan esperado Centro de Día. En ese sentido, Sanchis destacó que las dos formaciones independientes tienen" como nexo de unión trabajar unidos por el bienestar de nuestros pueblos".