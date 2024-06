Un enfermo de Alzheimer espera la resolución PIA un año después de reconocerle el grado 2 de dependencia

La resolución de expedientes de dependencia acumula retrasos significativos en la Comunitat Valenciana, una situación que provoca sufrimiento a las personas dependientes que necesitan de estos servicios y prestaciones, así como a sus familias. Un enfermo de Alzheimer espera un año, desde que se le reconoció el grado, y dos años desde que solicitó la revisión, a que la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda emita la resolución del Programa Individual de Atención (PIA) y que se le asigne el servicio y recurso solicitado. Ante el retraso de la resolución, el enfermo ha acudido al Síndic de Greuges para exponer su situación y reclamar medidas a la conselleria.

El afectado está ingresado desde el pasado mes de enero en la residencia de Xàtiva, a la que fue trasladado desde la residencia del mismo grupo en l’Olleria, después que se agravara su estado de salud derivado de la enfermedad de Alzheimer que sufre. El dependiente ingresó en mayo de 2023 en la residencia de la localidad de la Vall d’Albaida, antes de que se le reconociera el grado de dependencia, debido a la necesidad de atención que precisaba. El enfermo de Alzheimer comenzó la tramitación en junio de 2022, cuando solicitó la revisión del grado de dependencia, ya que tenía reconocido hasta entonces un grado cero de dependencia. Un año después, el 8 de junio de 2023, se le reconocía un nuevo grado de dependencia, un grado 2, y tras ello la conselleria tenía que aprobar el PIA y asignarle el servicio y la prestación solicitada, una plaza en una residencia. El afectado pidió como servicio preferente el servicio de atención residencial (SAR).

Ante el retraso en la obtención de la resolución a su caso, el enfermo de Alzheimer ha acudido al Síndic de Greuges, donde presentó una queja el pasado mes de abril. El síndic, Ángel Luna, solicitó a la conselleria que le remitiera un informe sobre este caso, y desde la administración autonómica enviaron el pasado 3 de mayo el documento requerido en el que, entre otras cuestiones, admitía que aún no había dictado resolución del PIA con la nueva prestación solicitada y “sin indicar fecha prevista para ello”, recrimina el síndic. Luna también reprueba el retraso de la conselleria y pone de manifiesto que “transcurridos más de 21 meses desde la solicitud y más de 9 desde la resolución del nuevo grado, no se ha resuelto el expediente”. La resolución del defensor del pueblo valenciano señala que “en el momento de dictar esta resolución no nos consta que se haya emitido la resolución que deba poner fin a este procedimiento”, y afea que la conselleria no indique la fecha prevista para resolver el expediente.

El Síndic de Greuges evidencia que la Conselleria de Servicios Sociales “ha incumplido los plazos” para resolver la tramitación del expediente de dependencia y pone de manifiesto que la persona dependiente presentó el 8 de junio de 2022 la revisión de grado de dependencia optando por el servicio de atención residencial y que, tras reconocerle un grado 2 de dependencia el 8 de junio de 2023, “el PIA debería haberse dictado en el plazo máximo de seis meses desde la presentación de la citada solicitud”.

Por todo ello, Ángel Luna pide a la conselleria que “revise y evalúe” el proceso y que informe a los interesados ante “los efectos que pueda producir el silencio administrativo”. El síndic también expone que cuando una solicitud de reconocimiento de situación de dependencia marque como servicio preferente el de servicio de atención residencial (SAR), “se establezca un sistema de información inmediato sobre la opción de solicitar una prestación vinculada de garantía”. Además, subraya que el incumplimiento del plazo de resolución “aumenta la incertidumbre que se deriva de la falta de resolución y amplía, aún más, si cabe, el sufrimiento soportado por las personas dependientes y sus familias, en un momento de dificultades económicas, e incrementa los costes económicos públicos al tener que asumir intereses y costas por la demora en la tramitación de los procedimientos”. Y pide a la conselleria que “tras más de 23 meses de tramitación del expediente, habiendo incumplido la obligación legal de resolver antes de seis meses, proceda de manera urgente a emitir la resolución del programa individual de atención”.

