Ontinyent reconoce la figura del médico Francisco Martínez Belda poniendo su nombre a la glorieta de acceso al nuevo hospital

El trabajo del desaparecido médico Francisco Martínez Belda durante 29 años en la ciudad de Ontinyent fue reconocido este sábado por su ciudad, que desde ahora cuenta con un espacio bautizado con su nombre. El alcalde, Jorge Rodríguez, presidía este sábado el acto que servía para estrenar la denominación de la intersección entre la calle del Médico José Riera Roig y de la calle del Médico Rafael Rovira Tortosa, desde ahora denominada "glorieta del médico Francisco Martínez Belda". Desde el consistorio apuntan que el acto se organizó "para dar continuidad a los homenajes de las personas con gran vocación de servicio por su pueblo, los y las cuales en el siglo pasado tuvieron cuidado de la salud de los ontinyentins y ontinyentines con mucha voluntad, a pesar de no tener los actuales recursos".

En su intervención, el alcalde destacaba que "Francisco Belda fue un médico enamorado de sus pacientes y, por eso, este espacio que llevará su nombre es muy significativo: es el lugar de entrada en al nuevo hospital y es el lugar en el que de una manera colectiva hemos decidido rendir homenaje a los profesionales sanitarios de la ciudad". Así, Rodríguez destacaba que "durante los años que ejerció la medicina la gran herramienta de los médicos y las médicas era la humanidad, tratar a la gente en un momento complicado de su vida desde la máxima comprensión y desde el máximo aprecio. Con este espacio rendimos homenaje a un gran médico, pero sobre todo a una buena persona".

César Belda, gran amigo de Francisco Martínez, intervenía para poner en valor las calidades del homenajeado, "una persona muy preparada que siempre conocía los avances y los últimos remedios. También tenía una gran capacidad de trabajo y ojo clínico. Tenía la habilidad para curar a sus pacientes y trabajaba con mucho de amor, una calidad muy difícil de encontrar porque sin perder la seriedad tenía una gran capacidad para transmitir empatía", manifestaba muy emocionado.

Un momento del acto celebrado en Ontinyent. / Levante-EMV

El acto, que reunía decenas de familiares de Franscico Martínez Belda, así como regidoras y regidores de la corporación municipal y del cronista oficial de la ciudad, Alfred Bernabúe, contaba también con la intervención de los hijos del galeno, Mª Amelia Martínez y Paco Martínez, quien daban públicamente las gracias al Ayuntamiento. Mª Amelia resaltaba que "me encanta el lugar que se le ha dedicado. Mi padre era un hombre discreto y este espacio lo es, y también porque cuando llegas al hospital lo primero que te recibe es esta rotonda, sientes que ya has llegado, y encuentras esperanza en la enfermedad que tienes y mi padre también era esto, portador de esperanza". En la misma línea, Paco Martínez indicaba que "este espacio permitirá que mi padre no caiga nunca en el olvido. Siempre se sintió de Ontinyent" y recordaba que era una buena persona "que siempre tenía un buen gesto para la gente. Una persona muy dedicada a la medicina".