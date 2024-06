La Pobla del Duc y Benigànim se enfrentan por la construcción de la residencia comarcal

En noviembre de 2023, el Consell metió en el congelador el Pla Convivint y, con él, la inversión de 7,2 millones de euros proyectada en la Pobla del Duc para levantar una residencia de 120 plazas. Siete meses después, la pugna por este recurso comarcal ha desatado un enfrentamiento institucional entre el ayuntamiento de la localidad y el de la vecina Benigànim.

El consistorio de la Pobla ha manifestado públicamente su "condena y repulsa" a unas declaraciones de portavoz del PP y concejal de Hacienda y Desarrollo Urbano de Benigànim, Nicolás Vila, que en un pleno reciente aseguró que su equipo de gobierno "va a luchar" para que "se la quiten (la residencia) a la Pobla del Duc y para que nos la den a nosotros".

"Me sabe mal por los vecinos de la Pobla del Duc", dijo Vila, pero "vamos a utilizar todas las fuerzas que podamos porque creemos que la residencia de esta zona de la comarca tiene que ser para Benigànim y no para ningún otro municipio", incidió el regidor, que defendió las gestiones mantenidas con la conselleria cuyos resultados "se verán poco a poco".

Estas palabras han provocado un profundo malestar en el gobierno municipal de la Pobla, que las considera "dirigidas directamente contra la población" y las califica de "ofensivas, discriminatorias y contrarias a los valores de respeto y convivencia" en un comunicado firmado por el alcalde, el socialista Vicent Gomar. Por ello, el ejecutivo local va a promover la reprobación del concejal Vila en el pleno.

El consistorio poblano también ve en las manifestaciones del edil de Benigànim un "ataque" al "trabajo desarrollo por los técnicos" que han redactado el proyecto de la residencia, así como una "ruptura" del "sentimiento de defensa y promoción de la cooperación entre municipios" y un "desprecio al trabajo desarrollado de manera conjunta desde el equipo de gobierno de la Pobla del Duc y la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda".

Desde el ejecutivo de la Pobla aseguran que "en ningún momento" se les ha informado de que la propuesta no continuará adelante, sino "más bien al contrario". En ese sentido, sostienen que técnicamente "se ha continuado trabajando" con la Generalitat en las diferentes reuniones organizadas por las dos partes para poder avanzar en la inversión.

El comunicado, que se ha dirigido a la conselleria del ramo, pide a Vila que "emita una disculpa pública y formal a la población de la Pobla del Duc" y le insta a "actuar con respeto, dignidad y responsabilidad en sus funciones públicass, promoviendo siempre la convivencia pacífica y la igualdad entre toda la ciudadanía".

Por su parte, Nicolás Vila acusa al gobierno de la Pobla de "crear una polémica estéril" y defiende que sus palabras se han sacado de contexto. "No nos gustaría que le quitaran la residencia a la Pobla del Duc, pero vamos a hacer todo lo posible para que la inversión venga a Benigànim, porque entendemos que es el pueblo más grande de la zona y nosotros nos debemos a nuestros votantes, con todo el respeto hacia el Ayuntamiento de la Pobla", matiza el regidor en declaraciones a este diario.

"Tenemos el doble de habitantes"

"Vamos a luchar por atraer la máxima inversión posible: se lo han tomado como una ofensa, pero nos limitamos a hacer como hizo Puig cuando luchó por la inversión de la gigafactoría en Sagunt o como cuando Castilla-La Mancha se opone al trasvase", incide Vila.

"Cada ayuntamiento lucha por los intereses de su pueblo y por atraer las máximas inversiones posibles", defiende el concejal Nicolás Vila

"Nos quieren culpar a nosotros si no se hace la residencia y usarnos como chivo expiatorio, enfrentando a vecinos de los dos pueblos, pero no queremos entrar en la polémica y no vamos a responder a su comunicado. Cada ayuntamiento lucha por los intereses de su pueblo y por atraer las máximas inversiones posibles", remacha el portavoz popular, que recuerda que los consistorios de la Pobla y Benigànim están cooperando en proyectos como en el impulso de una vía ciclopeatonal o la mejora de la conexión por carretera.

Los proyectos del Pla Convivint están siendo revisados por la Generalitat. Desde el Ayuntamiento de Benigànim recalcan que disponen de terrenos que podrían para ejecutar la residencia, aunque de momento los proyectos delPla Convivint aún están congelados y en fase de revisión

"Tenemos el doble de habitantes que la Pobla, un centro de día muy grande, el centro de salud, el instituto y la sede de correos. Somos una pequeña capital de esta zona de la comarca", recalca Vila, que ve "desmesurada" la reacción del ayuntamiento vecino.

