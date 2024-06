La Costera tiene la tasa de riesgo de pobreza más alta de la provincia

Las situaciones de pobreza se han agrandado en la Costera en el último año y la comarca es el territorio de la provincia de València con la tasa más alta en riesgo de pobreza, según los últimos datos hechos públicos por el Institut Valencià d’Estadística (IVE) sobre los indicadores de pobreza y condiciones de vida en 2023, a partir de los ingresos y la distribución de los mismos en los hogares de la Comunitat Valenciana, indicadores basados en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. El 19,5% de la población de la Costera sufre penurias económicas y sociales, superando la tasa del 18,9% que registra el conjunto de la Comunitat Valenciana y el 16,6% de la provincia. La Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida se mantienen por debajo de la media autonómica, y la Vall es uno de los territorios con mejor situación, con una tasa del 13,5%. En la Canal es del 16,9%.

El riesgo de pobreza ha crecido en el último año en la Costera y en la Canal de Navarrés, que incrementan la tasa respecto a la de un año antes. En la Costera crece en más de tres puntos, pasando del 16,2% de 2022 al 19,5% de 2023, y en la Canal aumenta del 16,2% al 16,9%. En la Vall, desciende en más de un punto, bajando del 14,8% de 2022 al 13,5% del pasado año.

Las carencias afectan más a los hombres que a las mujeres en los tres territorios, invirtiendo la tendencia a nivel autonómico, donde los hombres presentan una menor tasa que las mujeres. En la Canal, la tasa de riesgo de pobreza alcanza al 17,6% de los hombres, frente al 16,1% de las mujeres. En la Costera, el 21,8% de ellos está en riego de pobreza, frente al 17,2% de ellos, mientras que en la Vall la tasa se sitúan en el 14,1% entre los hombres y el 12,8% de las mujeres.

Las tres comarcas sí están por debajo de la tasa Arope autonómica, que en el conjunto de la Comunitat Valenciana roza el 25% (24,9%). La Costera es la comarca que más se acerca a esta media autonómica, aunque está ligeramente por debajo, con una tasa del 24,3%, mientras que en la Canal es del 22,9% y la Vall no llega al 21% (20,8%). Esta tasa Arope de riesgo de pobreza o exclusión social, que se modificó en 2021 atendiendo a los nuevos objetivos de la estrategia Europa 2030, se obtiene para la población que presenta alguna de las tres situaciones que la definen, y que son el riesgo de pobreza (las personas con un 60% o menos de mediana de los ingresos por unidad de consumo); la carencia material y social severa; y los hogares sin empleo o baja intensidad en el empleo (las personas en edad de trabajar de la unidad familiar lo hicieron menos del 20% durante un año).

Las tres comarcas no escapan de las situaciones de pobreza y en torno a un 8% de los vecinos y vecinas sufren carencia material severa y más de un 7% de la población sufre carencia material y social severa. Un 8,5% de los residentes en la Canal de Navarrés padece carencia material severa, son personas que viven en hogares que reúnen al menos cuatro de los seis conceptos que miden este indicador, entre los que se encuentran personas que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos o han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal como la hipoteca o el alquiler y recibos de gas, luz o comunidad. La Canal es la comarca donde más población sufre carencia material severa entre los tres territorios, y junto a la Costera son las que más tasa de carencia material y social, ambas con un 7,4% de su población. Esta carencia material y social se calcula de forma separada para cada miembro del hogar, determinando que una persona lo sufre si reúne 7 de las 13 limitaciones que la marcan y entre los que se encuentran algunos de los del indicador de carencia material severa. En la Costera, la tasa de carencia material severa afecta al 8% de la población, igual que en la Vall d’Albaida, mientras que esta comarca es la que registra menor población con carencia material y social severa, con un 7%.

Renta media

El riesgo de pobreza y de exclusión social viene marcado, entre otras variables, por la renta media de las personas. La Costera también presenta peores datos que a nivel autonómico, con una renta inferior a los 18.752 euros del conjunto de la Comunitat Valenciana. En la Costera, la renta media se sitúa en los 17.134 euros. Por contra, la Canal y la Vall superan los 19.000 euros de renta. En la primera comarca, en 2023 la renta ascendió a los 19.207 euros y en la Vall, la comarca con mayor renta media entre su población, superó los 19.500 euros (19.531 €). Las tres comarcas no llegan a la renta media de la provincia de València, que supera los 20.160 euros.

Suscríbete para seguir leyendo