Una joven artista de Chella triunfa en el concurso de talentos de À Punt

Con un torrente de voz que pone los pelos de punta, Vega Durà deslumbró este domingo al jurado de la segunda edición del televisivo concurso FesTalent con su versión en directo del popular tema de The Animals "House of the Rising Sun".

La música y cantante de Chella, que con 13 años combina sus dotes al micrófono con el piano y el saxofón, se impuso como ganadora absoluta en el 'talent show' de À Punt, al que se presentaron como candidatos 150 niños y adolescentes de entre 6 y 14 años de toda la Comunitat Valenciana.

La victoria va ligada a una beca de 1.500 euros que Vega invertirá en formación para seguir labrándose una carrera en la música.

La gran final del concurso, impulsado por La Colla de À Punt, reunió en el auditorio de Torrent a una decena de jóvenes artistas, que también han grabado videoclips de sus actuaciones. El jurado lo componían la cantante Sole Giménez, el bailarín Sergio Alcover y la actriz Sandra Cervera.

Sole Giménez le trasladó a Durá su enhorabuena por la interpretación de un tema muy complicado que completó con gran soltura pese a sus nervios iniciales en el escenario, desmotrando su versatilidad tanto con la voz como con los instrumentos que toca. "Tienes muchas posibilidades. Tienes que crecer mucho más, pero estás encaminada, confía en ti y no lo sueltes", le indicó la exvocalista de Presuntos Implicados.

"De resaca emocional"

Este lunes, en el programa Territori Sonor, Vega confesaba estar "muy contenta" pero en plena "resaca emocional". "No me esperaba ganar, porque había mucho nivel", precisó. La cantante chellina, que durante el concurso estuvo acompañada por su 'coach' Esteve Tortosa, cantante y fundador del grupo Auxili, ensayó a fondo su pieza musical con un profesor de canto para afinar al máximo los acordes, los giros y la entonación de la canción.

La prometedora artista, que también apunta maneras en el mundo del teatro, se mostró orgullosa de cómo se había desarrollado la actuación y consiguió disfrutarla. Tras proclamarse ganadora del certamen, no pudo contener las lágrimas de emoción.

Vega Durá, al piano. / À Punt

En febrero se celebraron los castings presenciales del FesTalent 2, de donde salieron las diez propuestas finalistas de las 150 candidaturas. Todo el proceso, desde los castings hasta la preparación y la grabación del videoclip, se ha podido seguir en la web y las redes sociales de La Colla de À Punt.