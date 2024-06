Roger Cerdà: "Exigimos al Consell el mismo respeto institucional que da Xàtiva"

¿Cómo le ha sentado este primer año al nuevo gobierno de coalición?

La valoración global es positiva. Cuando hicimos el pacto de gobierno definimos una serie de trabajos compartidos que se están llevando a cabo. Estoy satisfecho con el funcionamiento interno del equipo de gobierno: hemos consolidado los equipos y estamos trabajando de forma coordinada. Teníamos claro que este iba a ser un gobierno de progreso, un gobierno de la resistencia y reivindicativo y estamos cumpliendo con los objetivos. Hemos desbloqueado las obras del colegio Pla de la Mezquita, adjudicado el proyecto del centro de día para personas con diversidad funcional y nos oponemos a determinadas medidas adoptadas desde las Corts. Este gobierno también está reivindicando de forma constante las principales inversiones que necesita la ciudad, siempre desde el respeto institucional.

¿Cómo es la relación con el nuevo Consell del PP y Vox?

La clave está en el respeto institucional y eso es lo que tenemos que exigir: que se nos respete porque somos el Ayuntamiento de Xàtiva, con independenciaa del color político de la Generalitat. Este ha sido un año fructífero con algunos matices. Reivindicamos la inversión del hospital Lluís Alcanyís y conseguimos que apareciese en los presupuestos. Hemos reivindicado la recuperación de las competencias judiciales en materia de violencia género y hemos mantenido varias reuniones para que las obras del Palau de Justicia se inicien en tiempo y forma. Patrimonio está revisando la intervención, que en principio era para septiembre. Igualmente, vamos a seguir reivindicando la asunción por parte de la Generalitat del conservatorio municipal, que se paró desde el primer momento pese a que es una competencia impropia. Por nuestra parte hay una relación lo más fluida posible y, salvo por algunos hechos puntuales, la valoración es buena, pero exigimos lo mismo que nosotros damos: respeto institucional.

¿El Centre Raimon d’Activitats Culturals que se proyecta en Santa Clara tiene suficientes fondos para salir adelante?

Sí. La cuestión en este momento está en manos de Patrimonio, que está revisando el proyecto y en breve emitirá su informe. Tenemos un convenio con la Generalitat y el compromiso de la diputación de habilitar fondos cuando sea necesario. El problema es que en Patrimonio ha habido un cambio completo de los equipos y eso ha retrasado tanto el CRAC como el Palau de Justicia. En todo caso, hemos buscado otras fuentes de financiación.

Su gobierno se ha opuesto firmemente a las pantallas acústicas planteadas por el Consell en las travesías de la ciudad. ¿Ya tienen fecha para reunirse con la conselleria?

A finales de la semana que viene tendremos una reunión con el secretario autonómico y la dirección general. Estamos en contacto con los propietarios afectados y planteando cuáles van a ser nuestras alegaciones. De entrada, la voluntad es que se busquen alternativas con el menor impacto paisajístico y medioambiental posible porque entendemos que la solución no se ha planteado de forma seria y con el proceso de diálogo mínimo que se tendría que haber producido.

Uno de los primeros compromisos del pacto de gobierno fue renovar la red de agua potable, donde se suceden las fugas y reventones. ¿Cuándo se va a actuar?

El borrador de la primera fase del plan director de la red de aguas se centra en un aspecto fundamental: hay que garantizar el suministro necesario en la ciudad para poder ser capaces de interconectar las redes y hacer las intervenciones que correspondan. Una de las novedades que plantea el plan es la construcción de un cuarto depósito de agua: así tendríamos capacidad para poder intervenir en la red sin ningún tipo de problema. Una vez tengamos el plan terminado, iremos a la diputación e intentaremos que nos acompañe en la financiación. La inversión estimada de la primera fase del plan está en torno a 3 millones.

¿Qué opciones tiene Xàtiva de tener una nueva residencia para mayores sin el Pla Convivint?

Tenemos los terrenos dotacionales que hemos ofrecido a la Generalitat, el problema es que no sabemos cuál es el modelo de la Generalitat en materia de servicio sociales. El Pla Convivint se ha paralizado completamente: hemos tenido la suerte de que nuestro centro de día estaba financiado con fondos europeos y no se podía parar, pero con la residencia estamos a la espera.

¿Qué pasará con las obras no iniciadas del Pla Edificant?

Todos los proyectos en los que teníamos la delegación de competencias están lanzados. La ampliación del IES Ribera se acabará este año y se ha adjudicado la redacción de los proyectos del Attilio y el CIPFP Costera, pero no vamos a dejar de reivindicar dos actuaciones más que habíamos solicitado: la rehabilitación del Teresa Coloma y la ampliación del IES Simarro. A la espera de saber cuál es el modelo que quiere implantar el Consell, las obras del Pla Edificant van a ser un éxito.

¿Da por perdida la inversión del Consell para activar el parque de vivienda joven en el casco antiguo?

No. Estamos siguiendo la agenda marcada por la asociación que propuso la iniciativa. En el pleno aprobamos una moción para trasladar la cuestión al president de la Generalitat. Sabemos que el modelo que proponemos es diferente al que propone el Consell con el Plan Vive, pero el Consell tiene que gobernar para todos los municipios y, en el caso de Xàtiva, eso implica tener una especial atención con su núcleo antiguo. Nuestro modelo de la adquisición, regeneración y rehabilitación es mucho más positivo para el futuro de la ciudad y para los jóvenes que la cesión de solares destinados a la construcción de viviendas nuevas, porque en este momento la construcción por parte de la iniciativa privada está funcionando bien. Vamos a seguir apostando por este proyecto y esperamos contar con la unidad de todas las fuerzas políticas.

¿Se plantea algún plan B para revertir el abandono de casas en el casco antiguo?

Este es el principal proyecto que tenemos para poder revertir esta situación. La aplicación de la disciplina urbanística está funcionando y hay avances, pero hablamos de un problema endémico de los cascos históricos. Pretendemos fomentar el uso de las viviendas y la principal medida que tenemos que impulsar es el Plan Especial de protección del casco antiguo, que también está pendiente del ok definitivo de la Generalitat. Este instrumento nos va a facilitar mucho más la posibilidad de actuar: tendremos una planificación detallada de hacia dónde vamos en el centro histórico.

¿Por qué se ha retrasado tanto su aprobación?

El Plan tiene que pasar por cinco comisiones de la Generalitat. El problema principal ha estado en Patrimonio, que se ha retrasado en exceso a la hora de hacer sus informes. La previsión es poder tenerlo en esta legislatura, si no este año el que viene. Así nos lo han planteado desde la Generalitat. La relación con Patrimonio en este momento es muy fluida y nos han dicho que una vez acabe la revisión del Centre Raimon se van a poner con el Plan Especial, que requiere un trabajo denso. De momento, convocaron la comisión mixta del castillo e iniciaron obras demandadas en las murallas: es positivo que respondan con cierta rapidez a nuestras demandas.

Xàtiva ya suma 12 inmuebles históricos en la Lista Roja de Patrimonio de Hispania Nostra.

Nuestra ciudad tiene un grandísimo patrimonio y hay que priorizar aquellos elementos que requieren de intervención o dónde ya se ha intervenido antes. En 8 o 9 años hemos invertido más de 3,5 millones, con la adquisición de Santa Clara, la rehabilitación del antiguo hospital, las intervenciones en la ermita del Puig o las mejoras en el museo. En función de nuestra capacidad, las prioridades en este momento son la rehabilitación de Santa Clara, la última fase del Puig y obtener los fondos necesarios para avanzar en la reconstrucción del exconvento de Sant Domènec. Otra cuestión planteada es acabar las intervenciones que faltan en el ala norte del antiguo hospital para que todo el edificio esté rehabilitado. Se trabaja con la Mancomunitat para destinar 300.000 €.

Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva / Perales Iborra

Hay un goteo de cierres de comercios tradicionales. ¿Se puede hacer algo por revertirlo?

Esto merece un debate sosegado, porque el comercio tradicional está teniendo problemas en el conjunto de la sociedad, en todas las ciudades. Esta es una ciudad de servicios que tiene que seguir apostando por mejorar nuestra capacidad. Es cierto que se cierran comercios, pero también se abren otro tipo de comercios. Aunque hay una falta de relevo entre generaciones, estamos viendo que igual que cierran panaderías o verdulerías, abren otro tipo de negocio o incluso los mismos. En Xàtiva tenemos los mejores datos de paro desde antes de burbuja inmobiliaria y las cifras de creación de empresas también son muy positivas. Existe un impulso económico en esta ciudad y desde el ayuntamiento estamos contribuyendo a ello, con medidas como los bonos o facilitar la implantación de negocios para que Xàtiva continúe siendo un referente en comercios, hostelería y servicios.

¿Qué implica superar por primera vez los 30.000 habitantes censados en Xàtiva?

Es evidente que si la gente tiene trabajo y recursos, hay nueva vivienda en construcción y se fomenta que está sea una ciudad activa, la gente quiere venir a Xàtiva y se consolida aquí. Hay determinadas zonas como la Canal o la Vall d’Albaida que, por desgracia, están perdiendo población y una ciudad media como la nuestra está ganando habitantes en un momento que no es habitual. Se está reforzando el efecto capitalidad, porque somos una ciudad que ofrece mejores condiciones para que la gente pueda vivir en ella, a todos los niveles.

¿Xàtiva volverá a tener juzgado de violencia de género?

Estamos esperando la planificación de la Conselleria de Justicia, que tiene que lanzar una propuesta al Ministerio de Justicia. Nosotros le pedimos a la consellera que queríamos recuperar las competencias y en principio se comprometió con nosotros a que así sería.

El pacto de Sant Domènec acabó como el rosario de la aurora, pero de momento la cohabitación del PSPV y Xàtiva Unida en el gobierno parece de lo más pacífica.

La verdad es que la relación es muy buena y fluida. Trabajamos conjuntamente, hemos generado equipos compartidos y todo aquello que dijimos que iíbamosa hacer para tener una buena relación y coordinar la acción de gobierno se está llevando a cabo: organizamos seminarios, formamos tándem en muchas delegaciones y los grupos de coordinación funcionan. Nuestra sensación es muy positiva.

¿Volverá a presentarse a la alcaldía en 2027?

Aún es pronto, pero me siento con ganas, ilusión y fuerza. Además, hemos tenido un magnífico resultado en las elecciones europeas. Queda alcalde para rato.

¿Qué balance hace de su primer año como diputado provincial?

Ha sido un año complicado en la diputación. No podemos obviar que el inicio de la legislatura fue un tanto truncado, porque esperábamos tener la presidencia, pero no ha sido así y nos hemos adaptado. Tanto a nivel de la diputación como de las comarcas estoy a disposición de los alcaldes y he trabajado codo con codo con la mayoría de ellos para que aquellas reivindicaciones se hagan llegar lo másrápidamentee posible a la diputación. La sensación es de que ha habido una cierta parálisis en la gestión, y más allá de cosas puntuales que se están planteando desde la vicepresidencia, el resto del gobierno está prácticamente viviendo de rentas, de lo que había hecho la anterior corporación. Seguimos esperando que se publique el Pla Obert de inversiones, la financiación prometida a los ayuntamientos a través de los diferentes instrumentos previstos. Mi tarea como diputado es acompañar a los municipios y, sobre todo, reivindicar políticas que sean transformadoras, aunque en la diputación igual que en la Generalitat tenemos a la extrema derecha, que está condicionando lo que pasa dese el minuto cero.

Los planes de empleo de la Generalitat se retrasan, ¿cómo afecta eso a los ayuntamientos?

Además de retrasarse, han disminuido los presupuestos de manera escandalosa. Haymunicipioss pequeños de nuestra comarca cuyos alcaldes están pasándolo mal para ver si podrán abrir las piscinas, limpiar las calles o mantener centros culturales abiertos porque estos planes de empleo servían para este tipo de acciones. En nuestro caso nos pasa lo mismo: si el cambio que planteaba Mazón era esto, desde luego no está siendo positivo para los municipios.

