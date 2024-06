El Bádminton Xàtiva se cuelga siete medallas en el Máster de Murcia

El Club Bádminton Xàtiva regresa del Máster (N6) Sub 11, Sub 15, Sub 19 y Sénior de San Pedro del Pinatar (Murcia) con siete medallas, tres oros, una plata y tres bronces. El club setabense firmó un gran papel en la competición nacional, pese a acudir a la cita murciana con dos bajas importantes, las de Andrea Orquín en sub-19, que no viajó por enfermedad, y en sénior la de Julio Martín, baja por lesión.

Los deportistas setabenses dominaron en la categoría sub-15, donde se colgaron cuatro medallas, tres de ellas de oro. La primera llegó en el individual femenino, que se disputó directamente desde la fase de eliminación directa, con Martina Molina, que avanzó desde la ronda de dieciseisavos hasta la final sin ceder ningún set. En el decisivo partido por el título, la setabense ganó a Rocío Hernández por 21-13 y 21-14, colgándose el oro. Feliu Terol también consiguió el máximo metal en masculino, tras superar a Elías Ivars por 21-13, 18-21 y 21-9. Ivars apeó en cuartos de final al setabense Meshack Martínez, en un igualado partido que se resolvió en el tercer set. Por el CB Xàtiva también compitió Alexis Piñero, que cedió en octavos de final frente a Rubén Poblete por 16-21 y 15-21.

El tercer oro del club de Xàtiva llegaba en el dobles mixto, con Feliu y Martina, que se impusieron en todos los partidos, incluida la final ante Germán Ripoll y Flavia Bocica, por 21-18 y 21-17. En el dobles masculino, Meshack y Alexis lograron el bronce tras caer en la semifinal ante los cabeza de serie número uno del grupo, los murcianos Germán Hernández y Pablo López, por 15-21, 22-20 y 21-16.

En la categoría sénior, el CB Xàtiva se alzó con tres metales. Mª José Mompó conseguía la plata en la prueba del dobles femenino, que jugó junto a Carmen Martínez (CB Las Torres), después de perder en la final frente a Perrine Emilie Langlois y María Isabel Sáez. En dobles masculino, Daniel Meseguer jugó con Fabio De León, del CB Cartagena, y consiguieron la medalla de bronce tras caer en semifinales ante Juan José Martínez y Salvador Ortiz por 21-17, 19-21 y 21-10. Daniel sumó otro bronce en el dobles mixto, junto a Perrine Emilie Langlois (CB Aspe) en la prueba de DX30.

Dos bronces más en Enguera

El Bádminton Xàtiva conseguía dos medallas más, de bronce, en el torneo TTR disputado el pasado sábado en Enguera para las categorías sub-13 y sub-17. El club participó con los sub-13 Arnau Ballester, Joel Mahiques y Adrià Meseguer, tras la baja de última hora de Aarón Fasanar.

Arnau conseguía uno de los bronces, en el individual sub-13, tras ceder en semifinales contra Óscar Cocera por 22-20 y 21-19. Joel y Adrià no pudieron superar la fase de grupo. En dobles masculino, Adrià y Arnau se colgaban la otra medalla de bronce, tras perder frente a Ishaan Bhartiya y Ángel Megías. Los setabenses ganaban el primer set, por 15-21, pero los rivales remontaron ganando los dos siguientes por un doble 21-17.

Campeonato de España

El CB Xàtiva está disputando esta semana, desde este jueves hasta el próximo domingo, 23 de junio, el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Edad Escolar e Inclusivo, en Huelva. El club está presente en la cita nacional con tres deportistas y un técnico. En la categoría sub-15 compiten Martina Molina y Feliu Terol; en el inclusivo participa Selenia Pla; y el técnico Javier Alcázar dirige la selección infantil junto a Mª Jesús Almagro.

El club setabense también está representado en el 4 Nations Para Badminton International, que se disputa en Glasgow (Escocia) también hasta el 23 de junio, donde está compitiendo el jugador alemán de la entidad setabense, Thomas Wandschneider. El deportista competirá en las pruebas de individual y dobles, en esta última junto a su compañero habitual, Rick Cornell.