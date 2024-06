"Mi casa se derrumbó el pasado 12 de junio y necesito una solución"

"Solo quería comunicar que respecto a mi vivienda que se derrumbó el día 12 de junio, pues ni el Ayuntamiento ni las asistentas me dan soluciones. Y yo sigo aquí dentro de mi hogar porque no tengo recursos donde ir. El Ayuntamiento aquí tiene unos planos, como que va un parque, pero nada de nada. Me dicen que me vaya a un hostal cuando yo cobro lo mínimo y no tengo recursos debido a los excesivos alquileres"... así comienza la publicación compartida ayer en redes sociales por Mari Carmen López, vecina de Ontinyent cuya casa se derrumbó por las lluvias el pasado 12 de junio.

La publicación ha causado cierto revuelo en varios grupos de la red social Facebook relacionados con la capital de la Vall d'Albaida. Tal y cómo publicó Levante-EMV, la vivienda fue desalojada por precaución tras las últimas lluvias. Efectivos de la Unidad de Rescate en Emergencias y Catástrofes del Consorcio, UREC, participaron en el dispositivo. Desde el Consorci de Bombers explicaron que "los ocupantes de la vivienda fueron desalojados sin daños, pero sin poder volver a casa hasta valoración de los técnicos municipales".

Sin embargo, los daños en la vivienda perduran. Y la ocupante de la misma tiene que abandonarla por precaución. Desde el consistorio de la capital de la Vall d'Albaida han explicado que "desde la Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento se ha informado de que ya se le advirtió a las legítimas propietarias de que iban a tener que abandonar la vivienda todos los inquilinos, y que el requerimiento formal les llegaría en unos días, como así ha sido, ya que les llegó este miércoles".

A su vez, exponen que "desde el departamento de Servicios Sociales se remarca que en ningún caso una persona en esta situación se va a quedar sin alojamiento, y que en este caso se va a atender la situación de urgencia, así como el acompañamiento y asesoramiento para normalizar su situación. Por otra parte, para que se le dé una solución habitacional sostenida en el tiempo será necesario que cumpla con los requisitos establecidos legalmente, que incluyen que la persona afectada carezca de recursos económicos y de una vivienda alternativa", apuntan.

Planteamiento del PGOU

La damnificada apunta en su declaración por escrito que la vivienda está afectada por la futura construcción de un parque en el Plan General de Ordenación Urbana de Ontinyent. Así, sobre la referencia, desde el consistorio han comentado que “es cierto que hay proyectada una zona verde, pero es así desde la aprobación del PGOU en 2006 y es un hecho totalmente independiente de la actual situación de ruina de la vivienda, que sigue siendo de propiedad privada. Las personas propietarias pueden hacer trabajos de mantenimiento, reparación y conservación de la vivienda hasta que se desarrolle esa zona verde".

"Me veía bajos los escombros"

Un reportero de Radio Televisión Española (RTVE) ha acudido hoy a la vivienda de Mari Carmen López, que ha declarado en directo como vivió la situación: "Oí unos ruidos, subí, no le di importancia y me volví a acostar. Sin embargo, volvió a oír ruidos y, de repente, cayó todo de golpe".

A su vez, ha comentado que "es duro, porque tener una casa ha costado muchos sudores, no me la han regalado". Por otra parte, ha explicado que había recibido una llamada de la asistente social del Ayuntamiento: "Me ha llamado diciéndome que no me van a dejar en la calle, el problema es que tengo todo esto, todas mis cosas en casa y a mi perrita". La afectada también ha hablado de la carta en la que se ordena el desalojo inminente de la vivienda por el peligro que presenta su estructura: "He hecho cajas de enseres deprisa y corriendo. No tengo ni idea que cómo voy a transportarla. Yo me veía bajos los escombros... Los jefes de los bomberos me dijeron que esto podía ser como las torres gemelas".

"Me han dicho en el Ayuntamiento que primero estaría en el hostal, pero sin mi perra no me voy. ¿Qué hago con mis cosas? Cómo me arreglo a la hora de comer? no puedo gastar 20 o 30 euros todos los días, yo cobro lo mínimo", ha apostillado.