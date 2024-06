Abril Padilla se proclama campeona autonómica de ciclismo

La ciclista de Rotglà i Corberà Abril Padilla se ha proclamado campeona autonómica alevín 2024. La corredora de la escuela de la Penya La Forca de Aiacor se convirtió en la única alumna de las comarcas centrales en proclamarse nueva campeona autonómica en categoría alevín, en el Campeonato Autonómico de Escuelas 2024, celebrado el pasado domingo en Alfafar.

Abril Padilla, en lo alto del podio con el maillot de campeona autonómica. / Levante-EMV

Abril dominó la carrera y estuvo delante del pelotón en todo momento, hasta que en la penúltima vuelta asestó el golpe definitivo marchándose en solitario hacia la victoria sin que las corredoras de segundo año pudiesen hacer nada. Abril Padilla demostró su gran fortaleza al derrotar a todas las ciclistas un año mayores que ella y conseguir un nuevo título autonómico para la Forca de Aiacor, título que hace dos años logró Carla Martín.

Abril, de La Forca de Aiacor, durante la carrera del Campeonato Autonómico. / Levante-EMV

Izan López, también de la Forca, se proclamó subcampeón autonómico en promesas en gymkhana y en línea, doblegado por el ilicitano Gael Olaya en las dos ocasiones, pero que consiguió un gran resultado para terminar segundo en las dos competiciones.

Por su parte, la escuela del CC Ontinyent no tuvo su mejor día y sus opciones pasaban por la categoría reina de infantiles de segundo año. Pero José Manuel Perales, Nicolás Donat y Sergi Margarit no se encontraron cómodos en la carrera y, pese a que entraron en el grupo conformado tras el ataque de Alex Tortosa y protagonizar la última escaramuza, Perales no tuvo fuerzas para el último golpe y terminó quinto, mientras que Donat fue sexto y Margarit octavo.

El otro ciclista ontinyentí con opciones, el alevín de segundo año Jaume Beneyto, falló en el sprint y tuvo que conformarse con el cuarto puesto. La única representante del club de la capital de la Vall d’Albaida en subir al podio fue Vera Mollá, que acabó segunda en principiantes.