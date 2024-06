La mitificació de la crema de Xàtiva

Esta setmana es commemora el 317 aniversari del fet més horrible de la història de Xàtiva, el de la seua destrucció com a ciutat. Un malson que durà molt de temps, des de juny de 1707 fins a març de 1708. Després de l’assalt a l’urbs per part de les tropes de Claude François Bidal d’Asfeld, victorioses en la batalla d’Almansa, arribà el temps de la crema. Encara no es té clar la data exacta de l’inici de l’extermini. La font més fidedigna, la del frare Castañeda ens parla d’un 19 de juny, i que la destrucció va durar 8 mesos, fins que un altre edicte la va aturar, transformant Xàtiva en San Felipe.

La romàntica imaginació de Vicente Boix, més una errònia interpretació de Ventura Pascual, que associava incendi a extermini, i la tendència de Sarthou a mitificar el fet, capgirant el quadre de Felip V del museu municipal, va estendre la idea que Xàtiva va romandre encesa en flames durant quasi 240 dies, fins que va quedar reduïda a cendres. Una magnífica visió per a vendre una imatge turística de la ciutat, però ben allunyada d’una realitat històrica, molt menys catastrofista.

L’historiador Germán Ramírez, en la publicació realitzada a 2007 per l’editorial Ulleye sobre La destrucció de Xàtiva i el govern de la ciutat en l’exili, apunta una interessant revisió historiogràfica, basant-se en l’anàlisi de les fonts i posterior crítica de les interpretacions, on presenta una visió més realista del que va ser aquell urbicidi del 1707, que va més enllà de les visions romàntiques del segle XIX i de la tendència a l’exageració.

La font més fidedigna per a recrear el que realment va passar continua sent la del frare carmelita Carlos Castañeda, un cronista i recuperador de la memòria històrica dels descendents de les víctimes que van viure aquells fets El religiós volia escriure la història del seu convent, i dedicà un dels capítols a analitzar «las vicisitudes que padeció en las guerras de sucesión». Aquest va ser enderrocat per reforçar la resistència de Xàtiva davant un imminent assalt de tropes borbòniques. Els fets que la ciutat actual commemora seguixen el fil de les entrevistes realitzades a tots els frares més majors, que deixaren testimoni dels fets que havien sentit contar.

Per ell sabem que l’incendi de Xàtiva va començar un 19 de juny i ens apunta: «…aunque el incendio se havia prefixado el día 17, no empezó asta el 19… fue su execución muy moderada, porque los Oficiales y soldados, que iban pegando fuego, atendían las casas, cuios dueños se avian señalado y acreditado or buenos vasallos del Rey, por lo que las ponían fuego, más que por ceremonia en cumplimiento de la Real ordenanza, que con la intención de su ruina, en efecto muchas se apagó el fuego, y en las más, solo prendió el fuego los techos, dexando buenas las paredes».

Per tant, que ningú pense en incendis de gran magnitud, ni que aquest durara huit mesos, des de juny del 1707 fins a l’un de març de l’any següent, sinó més bé, que la ciutat va estar a expenses de la rapinya i el saqueig durant moltes setmanes. Per tant, com apunta Germán Ramírez, la destrucció de Xàtiva va ser lenta i progressiva, i començà des del primer moment en que la capital de la Costera es va negar a rendir-se incondicionalment després de la desfeta d’Almansa.

Començà l’extermini, segons Ramírez, entre el 20 de maig i 6 juny, moment del setge, assalt de la ciutat i del castell. Després, inici de l’incendi, el qual va ser molt selectiu i moderat. No corresponia a la contundència expressada pels militars Berwick o D’asfeld, que no esperaven tan obstinada resistència, i li calfaren l’orella a Felip V perquè dictara l’ordre d’extermini, no sense abans deportar a tota la població. Els que demostraren que havien sigut fidels a Felip V podrien migrar lliurement, i els seus béns van ser respectats. La resta, en teoria austriacistes, haurien de repartir-se pel Regne de Castella, i els seus béns van ser objecte de saqueig. A la rapinya dels soldats es va afegir l’efecte de cridada depredadora que té una ciutat abandonada sobre els habitants dels voltants, que busquen aprofitar pedres, fusta, o qualsevol tipus de mobiliari per als seus llars situats en altres poblacions.

Aquesta, per tant, seria l’interpretació més adient, lluny de la tendència a l’exageració que començà amb el historiador Vicente Boix, responsable de la creació del mite de la reducció de la ciutat a cendres, en afirmar que «palacios, edificios públicos, iglesias antiguas, la antigua colegial, hospicios, torres, murallas y más de dos mil casas perecieron horrorosamente». Res d’acò diu Castañeda, la font primigènia.

La font primigènia consistia en un manuscrit de 32 fulls, que Castañeda mai va publicar. A la seua mort, el va deixar en herència a Franco de Sena Chocomeli, un jove advocat que formaria posteriorment part de l’ajuntament de Xàtiva com regidor del comú i defensor de les millores educatives i sanitàries de la ciutat. Franco de Sena li ho va deixar a Vicente Boix, xativí també resident a València, perquè ho incloguera en el llibre que estava escrivint sobre memòries de Xàtiva. Escriu Boix: «lo que sucedió en el sitio de Játiva lo copiaremos de un manuscrito del padre Castañeda, hermano del mártir de ese hombre, religioso carmelita, persona timorata, piadosa e ilustrada, cuyo testimonio no puede ser sospechoso. Debemos este precioso manuscrito a la amabilidad de una persona con cuya amistad nos honramos». Però, com hem vist, no tendia el nostre Boix a copiar literalment.

Apunta, Ramírez també, que l’alimentació del mite va anar in crescendo, quan altre historiador, Ventura Pascual, va afirmar que «desde el 19 de junio de 1707 en que empezó el incendio hasta el primero de marzo del año siguiente de 1708, en que acabó el incendio y exterminio». Afegeix aquest historiador la paraula «incendio», quan Castañeda només parlava d’extermini, en el sentit de saqueig, i que va fer creure que Xàtiva va estar encesa en flames durant vuit mesos, errada la qual va continuar Sarthou, fins els nostres dies. Però el mite de la crema és molt més poètic que no el de saqueig, molt menys romàntic. n

