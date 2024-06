John Jakelsky, del Esgrima Xàtiva, se proclama subcampeón de España

El deportista y entrenador del Club d’Esgrima Xàtiva John Jakelsky se ha proclamado subcampeón de España. Jakelsky quedaba segundo, colgándose la plata, en el Campeonato de España de Veteranos, celebrado el pasado fin de semana en Gandia. El tirador del club de Xàtiva quedó subcampeón en la categoría de veteranos de entre 40 y 50 años.

Jakelsky cedió en una final muy marcada por unos tocados complicados de arbitrar, y el deportista se muestra “satisfecho” con el resultado conseguido. “Ha sido muy divertido. He entrenado muy poco para este evento y los que me conozcan sabrán que no me he alternado en nada mi estilo de vida, incluso el día anterior del evento. Confío en que después de que se acaben los juegos olímpicos de este verano, que la Federación Internacional de Esgrima hará grandes cambios para hacer que los tiradores sean los protagonistas y no las interpretaciones de los árbitros”, afirma Jakelsky. El subcampeón también expresaba que “para ser la primera vez que tiro un Campeonato de España, creo he hecho bien y me hace mucha ilusión ver la dirección que coge el deporte de sable”. El también entrenador ha agradecido la organización a la Real Federación Española de Esgrima y a la Federación de Esgrima Comunitat Valenciana “por traer este evento aquí y por su impecable organización”. El Club d’Esgrima Xàtiva se prepara ahora para el Campeonato Autonómico de categoría absoluta.