El PP de Xàtiva recuerda que uno de los cinco muros acústicos ya fue proyectado por el Botànic en 2019

El portavoz del PP de Xàtiva, Marcos Sanchis, ha emitido un comunicado para asegurar que “han quedado al descubierto las mentiras del alcalde Roger Cerdà y de los socialistas con la construcción de un muro contra el ruido que ahora denuncian y se oponen, pero ante el que callaron y asintieron en 2019 cuando gobernaba el Botànic de Ximo Puig”.

Los populares fundamentan esta afirmación en el hecho de que en 2019, cuando gobernaba la izquierda, la Generalitat propuso -como medida contra la contaminación acústica- instalar una pantalla acústica de hormigón para proteger el edificio sanitario de Umivale ubicado junto a la CV-58, a la entrada de la ciudad, dado el elevado volumen de tráfico de esta carretera.

El PP también señala que el mismo plan de acción -que no llegó a materializarse- incluía otro muro acústico en la CV-81 "para proteger de los ruidos el edificio sanitario de Cruz Roja". Lo cierto, sin embargo, es que esta última medida estaba diseñada para la ciudad de Ontinyent (por donde sí pasa la CV-81) y no para Xàtiva (por donde no pasa la citada carretera).

"Entonces Roger Cerdà no alzó la voz ni protestó contra esta medida, sino que se puso rodilla en tierra ante sus amos del PSOE de Valencia”, manifiesta el comunicado del PP.

El último Plan técnico de Acción contra la contaminación acústica que ha planteado la Conselleria de Medio Ambiente y contra el que el que Ayuntamiento de Xàtiva va a presentar alegaciones extiende las barreras de hormigón a cinco tramos de las travesías de acceso a la capital de la Costera, puesto que proyecta tres pantallas acústicas en el entorno del IES Simarro, otra junto al British School y, por último, la que se instalaría en la CV-58 para proteger a Umivale. Son cuatro muros más de los que se proponían hace cinco años, aunque la mayoría no se consideran prioritarios. Eso sí, la Conselleria de Medio Ambiente se ha abierto a cambiar el hormigón por soluciones alternativas con menor impacto paisajístico.

“Este episodio demuestra que la actual indignación del alcalde y de los socialistas con la supuesta construcción ahora de un muro como medida para evitar la contaminación acústica de Xàtiva es sólo postureo y un gran engaño a los ciudadanos, sólo para generar un conflicto artificial con el nuevo gobierno de la Generalitat Valenciana dirigido por Carlos Mazón”, ha añadido Marcos Sanchis.

El presidente del PP de Xàtiva ha subrayado asimismo que “la denuncia actual de Roger Cerdà se fundamenta además en una gran mentira, porque la Generalitat no ha dicho que vaya a construir un muro de hormigón, material por cierto que ni contempla la normativa. Desde el Consell de Mazón se ha dejado Partido Popular de Xàtiva claro que se consensuará con Ayuntamiento y vecinos de Xàtiva la medida más efectiva contra el ruido sin imponer unilateralmente pantallas acústicas”.

Normativa europea

“Los únicos que han impuesto han sido el PSOE y sus socios cuando gobernaban en la Generalitat, por ejemplo, con la eliminación de los juzgados de violencia de género en Xàtiva o del proyecto del parking de la Conselleria de Sanidad. Entonces Roger Cerdà calló, porque antepone su interés personal de medrar en el Partido Socialista a defender los intereses de los ciudadanos de Xàtiva”, mantiene Marcos Sanchis.

El presidente del PP de Xàtiva ha vuelto a recalcar que “las medidas contra la contaminación acústica vienen de la normativa europea por una cuestión de salud pública, cosa que se le olvida a Roger Cerdà, y que Carlos Mazón se comprometió personalmente a que no hubiera un gran muro, sino a adoptar la medida más efectiva. Sin embargo, el alcalde sigue erre que erre con el tema porque se comporta con una deslealtad institucional tremenda haciendo política con un asunto en el que todas las administraciones deben trabajar conjuntamente”, zanja Sanchis.