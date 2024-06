¿Quién fue Al-Xatibi? El renovador del Islam que da nombre a un premio de investigación en Xàtiva

La Asociación Amics de la Costera ha convocado la primera edición de los Premios de Investigación «Al-Xāṭibī», un galardón con carácter bianual dotado con 2.000 euros y dirigido a jóvenes de 17 a 30 años que promueve la investigación sobre la presencia musulmana en el área de influencia de Xàtiva entre los siglos VIII y XVII.

Esta convocatoria, junto a la publicación de un estudio del profesor de la Universitat d’Alacant Isaac Donoso en la última revista 'Papers de la Costera', han recuperado una figura histórica hasta el momento muy desconocida en Xàtiva pese a que la relevancia de su obra ha llevado el nombre de la ciudad por todo el mundo.

Conocido como el Imán al-Xāṭibī, "el de Xàtiva", por la procedencia de sus antepasados, refugiados de guerra, Ibraim Ibn Musa Muhammad Abū Isḥāq está "sólidamente reconocido como decisivo en la renovación del Islam", según expone Donoso. Aunque vivió hasta su muerte en la Granada nazarí del siglo XIV, forma parte del grupo de intelectuales andalusíes vinculados de una forma u otra a la capital de la Costera.

Versado en diversas ciencias, Al-Xāṭibī se especializó en jurisprudencia, escribió importantes obras sobre los fundamentos del derecho y dictó diversos dictámenes jurídicos de interés. Tal como recoge el estudio de Donoso sobre la filosofía de Abū Isḥāq y su actual importancia, el pensador denunció abiertamente varios hechos que afectaban a todos los sectores de la sociedad, desde el mismo sultán a las cofradías sufíes.

A raíz de ello, fue destituido de los cargos que ostentaba y sufrió una persecución política y personal, al ser acusado de innovador. Siete siglos después, sin embargo, las ideas de Al-Xāṭibī se consideran efectivas, pertinentes y reconocidas en el marco del debate aún no cerrado sobre la dirección que ha de tomar la sharia, la ley divina que guía a los musulmanes.

El intelectual defendió que la Ley del Creador no puede dar la espalda al bienestar de la creación, por lo que la jurisprudencia debe adaptarse a los cambios sociales. "La aplicación jurisprudencial ha de inducir el propósito de la ley, desde lo general al particular, y no deducir desde un caso particular el establecimiento especulativo y arbitrario de una norma general", resume Donoso una de las ideas del Imán. A partir de unos principios sólidos, Al-Xāṭibī levantó "un edifició intelectual de extraordinaria profundidad y rigor", que se plasmó en los cientos de páginas que representan su enciclopedia.

El profesor de la Universidad de Alicante hace hincapié en que, cuando en el siglo XVIII los primeros reformistas árabes plantearon un modelo legal aproximado a los derechos proporcionados por las revoluciones sociales europeas, pero de sanción islámica, encontraron un concepto válido para los derechos civiles en la obra de "el de Xàtiva".

De hecho, los dos centros mundiales que fomentan la teoría de la Islamización del conocimiento, en Washington y Kuala Lumpur, emplean los postulados y la filosofía de Al-Xāṭibī para establecer un marco aceptable de renovación de la sharia.

Hasta 2025 para presentarse al premio

Las bases del premio de investigación convocado por Amics de la Costera establecen que las obras "deberán ser originales e inéditas, así como estar libres de cualquier compromiso editorial y versarán sobre aspectos históricos, culturales, sociales, económicos, científicos, políticos o religiosos del tema propuesto".

Los trabajos deberán tener una extensión mínima de 100 páginas y no exceder de los 250 folios. El plazo de presentación finaliza el 30 de septiembre de 2025.

El jurado del galardón estará compuesto por Vicent Torregrosa Barberá, presidente de la asociación Amics de La Costera; Francisco Franco-Sánchez, Catedrático del Área de Estudios Árabes e Islámicos de la UA; Antonio Constán Nava, Profesor titular del Área de Estudios Árabes e Islámicos de la UV; Jesús Huguet Pascual, Poeta y editor, Secretario ejecutivo del CVC; Germán Ramírez Aledón, Catedrático de Instituto, profesor asociado de la UV y Jordi Estellés Carrasco, secretario de la Asociación , quien actuará como secretario, pero sin voto.

Suscríbete para seguir leyendo