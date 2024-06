Qué ilusión el colgarse una medalla

Pero que ilusión que me hace, oiga. Me han dado una medalla para restablecer los lazos de unión con quien toque y, nada, que me la cuelgo al cuello y paseo la condecoración por encima de los que se pongan por delante, que con eso de las medallas no hay término medio, o te la cuelgas con todas las de la ley, o te la quitas con actitud de mala leche cuando has perdido el partido y te la resbala la dichosa medallita.

Es tiempo de medallas al cuello que pueden resultar esclarecedoras de los méritos de unos y de otros, para que el chapado de oro reluzca más que el sol y deje atrás el oscuro de la plata. La audiencia de València se da una prisa inusual en volver a ordenar procesar a Mónica Oltra mediante una orden de seis folios, una declaración de conservadurismo puro y duro y meras hipótesis rebozadas por los «facistoides» de Vox, España 2000 y cía. El auto refleja la discrepancia abismal entre el instructor y la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València, que admitió los recursos de las acusaciones, en manos de la extrema derecha, contra el sobreseimiento provisional. Luego piden respeto al poder judicial cuando están castigando con ordenes injustas y lo saben. Lo sabía Mónica Oltra que iban a por ella y no le perdonarían ni una más. La líder de Compromís se salió del redil y la suciedad judicial se puso en marcha para marcarle el paso y arruinar su vida. Y dicen que siempre hay algo oculto que descubrir y, a usted y a mí, nos pillan con el pie traspuesto y sale aquello de cuando birlamos un plátano a la multimillonaria Mercadona y nos pilló el vigilante. Menos mal que solo nos llamaron la atención, que como nos hubiesen tomado por delincuentes habituales nos cae la de Dios.

Y quien dice un plátano, dice una acción al azar que puede desembocar en un lío que no veas. Hay que ir con un tremendo cuidado de no cruzarte con ningún coleccionista de medallas, que de esos hay muchos, que se le cuelgan para que enseñen que aquí se las comen fritas, aunque sean desganados. Expectantes estamos por comprobar si premian al presidente de las Corts Balears por su momento de gloria facha y de odio, rompiendo las fotos que al parecer le molestaban, pensando que no había bastante castigo tras los fusilamientos de las tres jóvenes. Y gente así son los que gobiernan trozos de este país. Gente que además se burla y busca aplausos por donde los haya, después de cobrar un pastizal del erario público. Las medallas hacen estragos y buscan cuellos donde colgarse, no importa si son cuellos de actitudes macarras, chulas y de odio extremo. Es necesario cada día abrir nuevas vías por donde entre la verdadera concordia. Pero eso es extremadamente imposible mientras no hayan voluntades colectivas de hacerlo.

Las monjitas de Belorado también se merecen unas cuantas medallas por tener lo que hay que tener y excluirse de una iglesia a la que critican mordazmente afirmando que ellas ya tienen obispo y cura que las arreglen bien arregladas dentro del convento. Y de postre, unas trufas con sabor a mojito.

Y venía a cuento lo de las medallas, como la que acaba de recibir el presidente de Argentina de manos de quien lleva a sus espaldas la responsabilidad de 7.291 ancianos fallecidos en las residencias. Menos mal que el tipo no vino con la motosierra para hacer estragos y destruir lo que pillase a su paso. Pues nada, que con su pan se lo coman y no busquen culpables de que el río Albaida no tenga playa artificial, que para eso no hay medallas. n

