Masivo rechazo a la planta de biogás en Aielo de Malferit

Arrollador rechazo a la planta de biogás en Aielo de Malferit. La encuesta de participación ciudadana puesta en marcha por el ayuntamiento de la localidad de la Vall d’Albaida sobre la instalación se ha resuelto con un masivo rechazo de los vecinos y vecinas del municipio a la planta, que está previsto que se ubique en el polígono Serrans V. De las 1.487 personas que han votado en la consulta popular, el 99,4% se han expresado en contra de la planta de biogás. 1.478 personas han dicho “no” a la planta, mientras que 8 han votado a favor y ha habido un voto en blanco.

La encuesta ofrecía a los vecinos la posibilidad de votar presencialmente, el miércoles y el jueves de esta semana (26 y 27 de junio) en dos espacios autorizados. El día 26 se habilitó como colegio electoral el salón de plenos del ayuntamiento, en horario de 9 a 13:30 horas, mientras que el jueves se abrió la Llar del Jubilat de 16:30 a 21 horas. También se podía votar telemáticamente, desde el pasado 18 de junio hasta la medianoche del pasado 24 de junio. La encuesta ha sido impulsada por el Ayuntamiento de Aielo de Malferit, tras el acuerdo de todos los grupos políticos municipales, el gobierno del PSPV y Compromís, y la oposición, PP y Per Aielo, así como de las asociaciones.

El alcalde de Aielo, Juan Rafael Espí, valora muy positivamente la encuesta y el resultado final, y en declaraciones a este diario afirmaba que “tal como se esperaba, la gente mayoritariamente se ha expresado en contra de la planta de biogás”. Espí destacaba el “39% de la participación en la consulta, y más del 99% ha dicho que no a la planta”. El primer edil ponía de manifiesto que la iniciativa popular era fruto “de un acuerdo, del consenso de la sociedad civil y política, y ha habido una participación importante en la consulta”. Espí también expresaba su satisfacción porque “las expectativas se han cumplido y el resultado sigue la línea que venimos llevando a cabo desde el ayuntamiento y la sociedad, desde el tejido asociativo y político”, y agradecía “la implicación de los vecinos y vecinas de Aielo de Malferit en los asuntos que afectan al pueblo”.

El alcalde apuntaba que el resultado de la encuesta ciudadana se trasladará ahora a la conselleria “para que tenga constancia de la voluntad del pueblo”. Juan Rafael Espí lamentaba la falta de respuesta de la administración autonómica a las alegaciones presentadas contra la instalación, así como a la solicitud de reuniones para abordar el asunto. El primer edil señalaba que “hemos solicitado dos reuniones a la conselleria, una con el secretario de Industria y otra con el director general de Minas, pero no se han dignado a atender nuestras solicitudes, todavía no han contestado”. La conselleria tampoco se ha pronunciado, según Espí, sobre “las alegaciones presentadas por el ayuntamiento y por las entidades del pueblo. Las presentamos a principios de marzo y aún no nos han contestado, la conselleria no se pronuncia”, lamentaba Espí. El alcalde socialista resaltaba la “unanimidad del pueblo contra la planta”. Compromís y el Partido Popular también destacan el abultado rechazo a la planta mostrado por la ciudadanía.

Desde el PP, la portavoz, Luci Bataller, manifiesta que esta encuesta es “un paso más” contra la planta y expresa su oposición a la planta de biogás, destacando las actuaciones de los populares contra la instalación. “Hemos informado, hemos estado vigilantes, hemos presentado alegaciones y hemos movilizado a la gente en las alegaciones, las firmas y la manifestación contra la planta. Y hemos animado a votar en esta encuesta”, afirmaba Bataller, quien señalaba que “desde el PP no íbamos a negarnos a votar en la consulta, pero consideramos que se tendría que haber hecho antes de las decisiones que se tomaron. Han preguntado cuando el proceso ya está en marcha”. La dirigente del PP manifestaba que el proyecto “viene de la época del Pacte del Botànic” [el anterior gobierno de la Generalitat, del PSPV y Compromís], y afirma que el resultado de la encuesta “es una bofetada al gobierno del PSPV y al del Botànic, que lo pactaron sin preguntar al pueblo”. Luci Bataller asegura que desde el PP “trabajaremos porque no se instale la planta. No vamos a parar en la defensa de los intereses del pueblo y para que no se haga la planta. Vamos por buen camino y lo conseguiremos”, concluía. Compromís per Aielo, por su parte, resaltaba el abultado resultado en contra de la planta y manifestaba que “seguimos en la lucha”.