Las lluvias dejan 31 litros en Millares, 11,8 en Albaida y 8,8 en el Palomar

Los modelos de predicción anunciaban lluvias. Y no han fallado, aunque en las comarcas de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés no se han alcanzado los registros pluviométricos marcados en otras zonas de la provincia de València. Así, en Millares se han recogido hasta 31 litros por metro cuadrado, siendo la localidad de las tres comarcas donde más ha llovido. En Albaida han caído 11,8 libros y 8, 8 en el Palomar. En todos los casos se ha tratado de chubascos intensos, pero de corta duración. Mucho menores son los registros alcanzados en las grandes ciudades. En Ontinyent, por ejemplo, apenas se han recogido 4,5 litros en menos de media hora. Y en Xàtiva no se ha llegado a los dos litros.

El tiempo se estabiliza

Aunque los cielos siguen nublados en muchos municipios, desde la delegación autonómica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) exponen que "el tiempo tiende a estabilizarse a partir de esta tarde, estabilidad que probablemente se prolongará toda la semana, con temperaturas en ascenso, normales para principio de julio, sin grandes calores por ahora. Máximas de 28 a 30 ºC en el litoral y próximas a 35 en el interior". El calor seguirá siendo persistente a lo largo de la semana.

Eso sí, las lluvias de hoy han causado un cierto alivio a nivel térmico. En las comarcas centrales se ha registrado una bajada de temperatura uniforme.