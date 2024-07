Los bous al carrer de Quatretonda se saldan con cuatro cogidas

Ha sido el primer festejo taurino popular de este verano en la comarca de la Vall d'Albaida. La población de Quatretonda acogió sus tradicionales bous al carrer, que se saldaron -al menos- con cuatro cogidas. El vídeo que acompaña a estas líneas es testigo visual de una de ellas. Un hombre mayor parece desorientado y se topa de frente con uno de los ejemplares astados soltados por las calles de este municipio que alberga a cerca de 2.200 personas. Las imágenes son duras. El varón, vestido con camisa blanca y pantalón gris, intenta quedarse parado cuando ve a la vaquilla. En un primer momento, el animal le golpea de refilón, pero da la vuelta. Es entonces, con el hombre ya en el suelo, cuando le pega dos revolcones más.

Justo Oltra, alcande de Quatretonda, ha atendido a Levante-EMV y explicado que "la información que me ha llegado es que fue trasladado al hospital de Xàtiva, está recuperándose y fuera de peligro". "Es un hombre mayor, que no es del pueblo. Nadie ha sabido explicar como entró en el recorrido ni por qué estaba ahí. Como suele pasar en estos casos hay rumores, pero es mentira que fuera borracho. Fue a ver cómo estaba y luego me confirmaron que lo llevaron al hospital Lluís Alcanyísa. Nadie se explica cómo pasó todo. La gente lo estaba llamando antes de que ocurriera el enganchón. Todas las personas con las que hablé me contaron lo mismo".