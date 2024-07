Ivana Andrés ficha por el Inter de Milán

Ya está confirmado. Ivana Andrés Sanz (Aielo de Malferit, 13 de julio de 1994) continuará su carrera en el fútbol de elite en el Inter de Milán. La jugadora nacida en la Vall d'Albaida no renovó con el Real Madrid después de cuatro temporadas en la casa blanca y ya tiene nuevo destino: los estadios de la seria A. "Feliz de ser parte de la Familia Nerazurri. Gracias por el cariño y tan bonita bienvenida. Lista para la aventura", publicaba hace cinco días en su perfil oficial de la red social Instagram.

A su vez, en una entrevista publicada en la web oficial del club transalpino, Andrés se muestra "muy feliz, muy contenta, muy ilusionada, de empezar una nueva etapa y un nuevo proyecto. Tengo ganas de empezar ya".

"Nunca he salido de mi país, seguro que a nivel personal va a ser una experiencia muy enriquecedora, para mi mujer y para mi hija también. A nivel deportivo vengo a ayudar y a llevar al Inter a lo más alto. Los dirigentes me han demostrado que me quieren desde el primer día, estoy muy agradecida", prosiguen la futbolista internacional nacida en Aielo de Malferit.

"Tengo mucha ilusión, me siento una afortunada y privilegiada por toda mi carrera. Levanté la Copa del Mundo. Llegó con nuevos retos y objetivos. Para mí sería un sueño ganar un título con mi nuevo equipo", expone.

Consultada por el nivel de la liga italiana, Andrés declara que "la serie A es una liga muy fuerte. La selección italiana siempre nos ha puesto muchas dificultades y eso habla muy bien de sus jugadoras. A nivel personal quiero vivir la experiencia y enriquecerme de la cultura italiana, aprender y seguir creciendo como persona. A nivel futbolístico, quiero seguir mejorando como jugadora, aportar mi granito de arena, dejarme el alma y la piel".

"Ya me siento una más de la familia. Le pediría a los hinchas que vengan a apoyarnos, para nosotros va a ser muy importante. No voy a ser la primera española en el inter, Luis Suárez fue balón de oro y ya tuvisteis una jugadora española. Pero, gracias por el recibimiento", apostilla la capitana de la selección.