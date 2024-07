El Pou Clar registra las primeras masificaciones sin el control de aforo

La temporada de verano acaba de comenzar, aunque lo cierto es que el calor aprieta desde hace bastante tiempo. En este escenario, escapar a un paraje natural como el Pou Clar se convierte en una alternativa más que apetecible. Y así lo decidieron muchos grupos de personas el pasado fin de semana, cuando este rincón de la Vall d’Albaida registró las primeras masificaciones de la temporada estival.

A diferencia del ejercicio anterior, la puesta en marcha del servicio de control de aforo y reserva telemática se ha retrasado. Y los integrantes de la asociación «Amics i amigues del Pou Clar» no han dudado a la hora de mostrar su disconformidad: «¿Dónde están la vigilancia y las reservas? Estamos a 1 de julio de 2024 y nos encontramos en una situación de retroceso en la gestión del paraje natural. No hay vigilancia, no hay control de aforo y los parkings continúan abiertos. Todo lo que hemos avanzado estos años para proteger el Pou Clar y preservar su flora y fauna se está desvaneciendo a causa de la gestión municipal», reza un post publicado en sus perfiles oficiales de redes sociales hace dos días. José Carlos Torró, portavoz de la asociación, atendió ayer a Levante-EMV y lamentó la situación:«Estamos a principios de julio y no han comenzado a implantar el sistema, cuando otros años a mediados de junio ya había personal de seguridad durante los fines de semana. A partir de estas fechas ya empieza a haber bastante gente, comienzan a hacer pícnics y se empieza a masificar. Parece ser que la licitación se ha retrasado por lo que sea y estamos un poco preocupados, la verdad». Torró expuso que han recibido quejas sobre la presencia de personas que llevan comida y bebida y no recogen sus residuos: «Todas las medidas que en teoría tienen que respetar no se está cumpliendo, ya que nadie las está exigiendo. También nos consta que no hay suficientes medios en la Policía Local para que las patrullas estén cada dos por tres en el paraje», declaró.

La asociación de «Amics i amigues del Pou Clar» se constituyó en 2013 y ha llegado a tener hasta 180 socios:·«Ahora seremos unos cincuenta activos. Desde hace once años estamos luchando para que controle la masificación, para que se respete el paraje natural. Tampoco ayudan los diferentes vídeos que graban y difunden los influencers. En todos se dice lo bonito que es el Pou Clar, pero en ninguno hablan de las normas que hay que seguir para disfrutar del paraje». Por último, el portavoz de la asociación pidió un sistema para «ayudar» a los ciudadanos de Ontinyent que solamente quieren acercarse a la zona para refrescarse: «Mucha gente, sobretodo del pueblo, quiere ir al Pou Clar para estar poco tiempo, para tirarse, refrescarse y volver a su casa. Si hay un sistema de reservas copado, la gente de Ontinyent acaba castigada».

A partir de mañana

Desde el Ayuntamiento de Ontinyent confirmaron ayer a este diario que el servicio de vigilancia y control de aforo «está operativo este jueves, ya que se ha demorado varios días por diversas gestiones en el cambio de servicio».

Tal y como publicó este diario el pasado 1 de junio, el ayuntamiento licitó hace un mes el nuevo contrato para el servicio, que tiene una duración de tres años -con opción a prórroga- y un presupuesto estimado de 158.000 euros.

Desde el consistorio también destacaron que los pliegos contemplan un incremento mínimo del 58% en el número de horas: cuatro vigilantes controlarán los alrededores de la zona de baño entre las 9.30 y las 17.30 horas. A partir de mañana.