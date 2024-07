La salida de Llanera del CRA La Costereta enciende las alarmas en Cerdà y Torrella

La decisión del Ayuntamiento de Llanera de Ranes de abandonar el Colegio Rural Agrupado (CRA) La Costereta ha sembrado de incertidumbre el futuro del aulario de Cerdá-Torrella y ha desatado una tormenta política y educativa entre municipios vecinos que hasta ahora habían compartido la gestión del centro.

El consistorio de Llanera aprobó por unanimidad en un pleno iniciar los trámites para "independizarse" con el propósito de contar en un futuro con un colegio autónomo que permita a los niños y niñas del pueblo quedarse en la localidad durante todo el ciclo de infantil y primaria, puesto que en la actualidad tienen que desplazarse a Torrella (a unos minutos a pie) para cursar 4º, 5º y 6º.

Llanera es la matriz del CRA La Costereta y acoge a los alumnos de los tres municipios implicados desde infantil hasta tercero de primaria.

Este miércoles, Torrella acogió una reunión informativa dirigida a las familias para explicar las consecuencias negativas que podría conllevar para el aulario la solicitud de escisión, que en todo caso no será de aplicación el próximo curso y debe ser primero evaluada y ratificada por la Conselleria de Educación, a expensas de un informe de Inspección.

La posible reducción del profesorado, junto al peligro de no llegar a las ratios exigidas o la unión de cursos por falta de suficientes niños, además la desaparición de actividades extraescolares gratuitas subvencionadas y la separación de alumnos que hasta ahora iban juntos a clase figuran entre las cuestiones que más preocupan en las poblaciones de Cerdà y Torrella.

Los alcaldes de ambos municipios coinciden en recalcar que la propuesta formal de Llanera de abandonar el CRA ha sido de carácter "político" y "unilateral". No les fue comunicada previamente. El alcalde de Llanera ha declinado explicar a este diario las razones de la decisión.

La noticia llega después de que las gestiones de los ayuntamientos y de las alegaciones del Consell Escolar hayan conseguido frenar la amenaza de supresión de una de las aulas del aulario de Cerdà-Llanera, recogida en la propuesta de arreglo escolar de la conselleria para el propio curso, y su traslado a Llanera. Al parecer, se había producido un error de cómputo que será subsanado, manteniéndose el aula en Torrella.

El alcalde de este municipio, José Vicente Segarra, subraya que la solicitud de Llanera de abandonar el CRA "genera muchas dudas" y recuerda que las instrucciones de la conselleria recomiendan la agrupación de municipios en un colegio rural "como mejor solución para los pueblos que están juntos", como es el caso.

Si Educación acepta la ruptura, Segarra advierte de que el CRA "quedaría incompleto" y duda de que los números le salgan a Llanera para cumplir la ratio de alumnos, a tenor del declive demográfico. Desde el consistorio de Llanera comunicaron a sus vecinos que la conselleria ha prometido dos barracones en la localidad para dar cabida a todos los niños.

Frente a eso, Segarra hace hincapié en que en el aulario de Cerdà-Torrella se ha desplegado una inversión de 90.000 euros para garantizar unas instalaciones "actualizadas y en muy buenas condiciones, con un patio cubierto y otro abierto en plena naturaleza". "Los niños están encantados de ir allí. Lo que más nos preocupa es que la salida de Llanera del CRA puede afectar a las relaciones sociales que mantienen los niños desde hace varios años", observa el alcalde de Torrella, que también se muestra preocupado porque la medida puede ir detrimento de la calidad educativa. "Ahora tenemos un maestro por cada aula, pero sin Llanera podría haber una reducción y perderíamos algún especialista", apunta.

En la actualidad, Llanera tiene 68 alumnos inscritos, mientras que en el aulario de Cerdá-Torrella cursan primaria 40. Entre un centro y otro apenas hay un kilómetro de distancia. Los municipios implicados reciben ayudas por su situación de riesgo de despoblación y con esos fondos financian actividades extraescolares y un taxi que lleva a los niños de Torrella-Cerdà a Llanera. "Con los pocos nacimientos que tenemos, esta medida rompe la unidad entre los pueblos y al final nos afectará a todos", apostilla Segarra.

"Somos tres pueblos unidos"

El alcalde de Cerdà, José Luis Gijón, incide en que el CRA supone "más ventajas" para los pueblos, porque brinda "más maestros itinerantes que se desplazan, además de que el cómputo por alumnos no es el mismo que sea de un pueblo que la suma de varios", observa.

Gijón señala que el alcalde de Llanera fue convocado a una reunión para abordar la problemática del colegio y no asistió. "Hablamos de tres pueblos unidos no solo por el colegio, sino que comparten muchas cosas en común, pero si partes el centro los niños no irán juntos a clase y todo lo que eso conlleva. Creemos que es una locura y una decisión egoísta", remacha.

El alcalde de Cerdà recuerda que el aulario que comparten este pueblo y Torrella ya va "muy justo" para cumplir la ratio de alumnos y evitar que se unifiquen distintos cursos. "La salida de Llanera irá en detrimento de todo el alumnado. Con la relación que hay entre los chicos y chicas de pueblos hermanos sería partirla por un capricho", ahonda Gijón.

