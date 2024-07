La falta de caudal ecológico en el Riu Sants desata una tormenta política en l'Alcúdia de Crespins

El secado del Riu Sants ha vuelto a desatar controversia en l'Alcúdia de Crespins. Compromís ha acusado al equipo de gobierno local de "falta de acción" a la hora de "proteger el derecho de la población de l'Alcúdia de Crespins a disfrutar de un río en buen estado".

Desde Compromís aseguran que el gobierno anterior "consiguió garantizar un caudal hidrológico que oscila entre los 0,02 y 0,03 m³ por segundo, tanto en situación normal como en situación de sequía extrema".

Este caudal está incluido en el Plan de Cuenca de la Confederación. El alcalde de la localidad, Javier Sicluna, ha emitido un bando en el que se defiende ante la reciente campaña de recogida de firmas iniciada por los vecinos alegando el malestar generado por el hecho de que el Riu Nou no tenga agua. Según Sicluna, "están intentando confundir diciendo que el anterior gobierno tenía un acuerdo con la comunidad de regantes, para que estos pusieran un caudal ecológico, para poder disfrutar de nuestro río".

Según añade el alcalde en el bando, "en la junta de gobierno del día 3 de julio de 2024, el actual gobierno ha preguntado a los dos portavoces y anteriores alcaldes, si tenían un informe, acuerdo o escrito que estuviera firmado en su día con la comunidad de regantes, y la respuesta por parte de los dos portavoces es que no hay nada firmado que demuestre este acuerdo".

"Es por eso que no vemos en la obligación de informar la población de que es una campaña para desprestigiar e inculpar al gobierno municipal actual de tener la culpa de lo que está pasando", mantiene Sicluna.

Para Compromís, sin embargo, el actual gobierno municipal está "esparciendo cortinas de humo para eludir su responsabilidad: Ni el actual equipo de gobierno ni el anterior tienen que firmar convenios con nadie para garantizar el caudal ecológico, su función es exigir a la Confederación Hidrográfica del Júcar que haga respetar su obligación de mantener el caudal ecológico", recalca Pepe Garrigós, portavoz de la coalición valencianista.

Para el exalcalde, "la irresponsabilidad de Javier Sicluna es brutal". "La demanda del caudal ecológico para el río fue aprobada en el pleno del ayuntamiento por unanimidad y con su voto. Tendría que saber cuáles son sus responsabilidades y su papel. Un ayuntamiento no puede negociar que la ley se cumpla, lo que tiene que exigir es su aplicación", sostiene Garrigós.

"El Plan de Cuenca de la Confederación obliga que haya un caudal ecológico. Si no se está respetando lo que dice el Plan de Cuenca, la obligación de Sicluna es acudir a la propia confederación y la Dirección General del Agua de la Conselleria de Medio Ambiente y comunicar que no se está cumpliendo la ley y que nuestro ayuntamiento emprenderá las acciones oportunas para hacer respetar los derechos de las personas de l'Alcúdia de Crespins", afirma el portavoz de Compromís per l'Alcúdia de Crespins.

A juicio de Garrigós, “parece que en 8 años a la oposición el PP no ha querido aprender nada, volvemos a la época de muchas fotos y poco de trabajo. En su momento abandonaron el río, abandonaron el polígono industrial y abandonaron el pueblo ante ADIF y RENFE que nos querían partir en dos con un muro al antiguo paso a nivel. Son el gobierno más caro de nuestra democracia, pero esto no se está traduciendo en un mejor o más trabajo por el pueblo, tendrían que reflexionar", incide el exalcalde.

Para Garrigós, "aprovechar el bando municipal para esparcir medias verdades y humo para distraer la atención nos parece que es ir demasiado lejos. Sicluna solo tiene dos caminos: Rectificación pública o dimisión. Por nuestra parte estudiaremos cuáles son las medidas legales de las que disponemos para hacerlo rectificar, pero creamos que lo honraría reconocer que se ha equivocado", sentencia el regidor valencianista.

"Luchamos desde el primer día"

Por su parte, Sicluna asegura en el bando que el actual equipo de gobierno "está luchando desde el primer día que entró al ayuntamiento para que Riu Nou dels Sants lleve agua, pero todos sabemos que los derechos del agua son de propiedad de la comunidad de regantes, y que estos tienen la potestad sobre ella. Estamos negociando con ellos e intentando por todos los medios llegar a un acuerdo, cosa que hasta el momento no se ha podido conseguir", señala el alcalde.

"Este intento de acuerdo no es de ahora, es desde hace muchos años y de diferentes gobiernos, lo pasa es que es muy fácil hacer demagogia política", incide Sicluna, que expresa la "ilusión" del gobierno municipal de que el río "vuelva a tener agua lo antes posible: agotaremos todas las negociaciones que hagan falta tanto con los regantes como con la Confederación Hidrográfica del Júcar".

En Canals, el PSPV también ha afeado al gobierno municipal la falta de caudal del río.

La comunidad de regantes que gestiona el Sants ha recordado esta semana que asume el mantenimiento del río con su presupuesto. Los regantes recalcan que el río «suele estar seco la mayor parte del año, a excepción de los meses de más lluvia y, a veces, años completos". "Cuando pasa agua es extraída en pozos que tienen las comunidades de regantes".