Ontinyent también rechaza las pantallas acústicas de hormigón

Al igual que ha hecho Xàtiva, el Ayuntamiento de Ontinyent también ha formulado alegaciones para corregir el Plan de Acción diseñado por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio que propone la instalación un total de cinco pantallas acústicas de hormigón de hasta 5 metros de altura en los accesos de la localidad, con el objetivo de paliar los efectos del ruido sobre la población y una serie de edificios sensibles.

El consistorio rechaza el material constructivo de los muros que aparece en el documento técnico y pide que se estudien alternativas con un menor impacto paisajístico, como las pantallas vegetales o de metacrilato. "El hormigón nos parece una desproporcionalidad absoluta", recalca el regidor de Territorio de Ontinyent, Óscar Borrell. Tras la polémica, desatada en Xàtiva la conselleria ha prometido evitar esta opción y se ha abierto a acordar soluciones consensuadas con los municipios.

El edil considera que el proyecto se encuentra "desfasado", puesto que, de hecho, lleva más de una década en el cajón de la Generalitat sin llegar a materializarse. Una directiva europea obliga a la administración autonómica a tomar medidas contra la contaminación acústica en las carreteras con un volumen de tráfico significativo.

En Ontinyent, el Plan de Acción contempla un total de cinco pantallas acústicas junto a la CV-81: una de 250 metros de longitud y 4 metros de alto para blindar la zona residencial pegada a la vía autonómica en el entorno de Benarrai y la calle Pintor Segrelles (valorada en 230.000 €); otra para proteger el nuevo hospital con paneles de 5 metros de altura y 210 metros de longitud (con un coste 241.500 euros); dos más con la idea de blindar el IES Jaume I y el centro de salud Ontinyent II y la última -con un nivel de prioridad bajo- junto al antiguo edificio de Cruz Roja de Ontinyent.

Sin embargo, el consistorio ontinyentí considera innecesarias las pantallas acústicas en tres de los cinco tramos señalados, atendiendo a la realidad actual. Borrell recuerda que Cruz Roja ya no atiende a los usuarios en el inmueble situado al lado del parque de bomberos, por lo que las alegaciones sostienen que esta barrera descrita en la propuesta de la conselleria debería eliminarse. Lo mismo ocurre con las pantallas diseñadas supuestamente para proteger el ambulatorio y el instituto Jaume I, puesto que ambos edificios no están pegados a la CV-81 y no precisarían de los muros antirruido.

Las dos únicas pantallas que la corporación de Ontinyent ve con cierto sentido son las que se proyectan cerca del hospital y en Benarrai. Ahora bien, el regidor de Territorio hace hincapié en que en ningún caso el gobierno municipal va a aceptar "paredones de 5 metros de altura", sino que se aboga por soluciones más integradas en el ambiente, actualizadas y con "sentido común".

En es sentido, se plantean las pantallas vegetales o de metacrilato como posibles opciones, pero también sugieren la instalación de pavimentos asfálticos que absorben el ruido. "Se ha evolucionado mucho en materiales. No estamos en contra de las pantallas, que pueden hacer falta, pero hay alternativas mucho más acordes con la renaturalización de espacios por la que apostamos desde el consistorio", recalca Borrell.

Desde la corporación ontinyentina también recuerdan a la Conselleria de Medio Ambiente que ambas partes están inmersas en un proyecto para desdoblar la CV-81 en el acceso sur a Ontinyent, por lo que las pantallas deberían esperar a que esas obras estuvieran completadas.

Las alegaciones del municipio fueron presentadas a través de un decreto de alcaldía este miércoles, que ayer fue ratificado por la junta de gobierno local.

