Los desagües de la calle de les Santes

Publicaba hace unos días la Plataforma «Casc Antic, Digne i Viu» de Xàtiva, en sus redes sociales, a raíz de unas obras del ciclo hidráulico realizadas por el ayuntamiento en la calle de les Santes del centro histórico, la denuncia sobre los malos olores que desprendían las aguas residuales estancadas en los desagües y que se podían ver a simple vista en el transcurso de la intervención. Tras dos cortes de agua, prácticamente consecutivos, al vecindario de esta calle y la de Menor Cuesta, del edificio Santes, y de la subida al castillo, ya en plena calurosa temporada estival y según el comunicado oficial «por obras de repavimentación», ahondaba la Plataforma en su denuncia, que ya venía de muchos años atrás, de la inadmisible y vergonzosa situación, en pleno siglo XXI, en una ciudad europea de 30.000 habitantes, con viviendas en la parte alta del casco antiguo – calles Santes y Ànimes- sin conectar al alcantarillado público, sin colectores de aguas residuales y vertiendo aguas, de fétidos olores, a la vía pública.

Destacaba esta agrupación cívica que el vecindario afectado de estas calles se ha tenido que escuchar de boca de los responsables municipales, cuando el agua sucia inundaba sus casas, que el problema era suyo. Un escandaloso problema de fugas de aguas negras, en apenas veinte metros, directamente a la calle e, incomprensiblemente, sin un servicio público de alcantarillado por el que, seguramente, pagarán la correspondiente tasa municipal, como el resto de habitantes de Xàtiva que si tienen acceso al mismo. ¡Increíble!

La calle de les Santes es, además, por su peculiar configuración y estampa de casas blancas en pendiente sobre la cúpula de la antigua iglesia del barroco convento de los agustinos, una de las más bonitas imágenes de la promoción turística de la ciudad y su centro histórico, y es paso obligado de muchos visitantes, durante todo el año, en un paseo turístico hacia el Bellveret y el castillo de Xàtiva. La impresión y la imagen que se pueden llevar, con fugas de aguas fecales, no es la mejor para fomentar la difusión de los atractivos setabenses.

Y a pocos metros, arriba de esta «zona cero» de la red de aguas y alcantarillado de la ciudad, las distintas administraciones públicas han diseñado un plan de sostenibilidad turística, dotado con más de 2,5 millones de euros financiados con fondos Next Generation de la Unión Europea, en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tras la pandemia de la COVID-19. Se trata de una acción en línea con los objetivos de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible entre los que también figuran, el agua limpia y el saneamiento, la salud y el bienestar o las ciudades sostenibles y no contaminantes. Se ve que los responsables públicos no han reparado en aplicar primero la sostenibilidad a las infraestructuras básicas para toda la ciudadanía de Xàtiva. Una sostenibilidad que, preferentemente, y esta plataforma de vecinos y vecinas del casco antiguo lleva años reclamándolo, debería implementarse en un plan integral de renovación de la precaria, obsoleta y peligrosa -con materiales de plomo y fibrocemento- red municipal de agua y alcantarillado de la ciudad, con un calendario y por fases, comenzando por la parte antigua, con la máxima prioridad en zonas olvidadas como la calle de les Santes.

Han pasado los años, distintos equipos de gobierno municipal y la situación se ha mantenido igual, y tal vez lo peor, como escribía en un reciente artículo de opinión, el representante de la plataforma «Casc Antic, Digne i Viu», Eduardo Cuñat, es el hartazgo ante tantas contradicciones y dilaciones, en el marco de la ya triste costumbre de los políticos, cuando llegan a los puestos de responsabilidad pública, de esconder o disfrazar a la ciudadanía la cruda realidad de los problemas que en la mayoría de ocasiones no son capaces de resolver, para así mejorar la vida cotidiana y los servicios básicos, que en definitiva es para lo que fueron elegidos.

En la calle Menor Cuesta se ha procedido a renovar las conducciones, pero sólo las de un lado de la calle, se quejan algunos vecinos y vecinas, como si fueran de segunda categoría, y que tendrán que seguir esperando. ¿Por qué les es tan difícil a los responsables municipales comunicar que, además de la anunciada repavimentación, tras años de denuncias ciudadanas, se está por fin actuando, reconociendo la mala situación y la necesidad de renovación, tantos años negada?! n

