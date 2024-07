Un fondo buitre promueve el desahucio del mayor gimnasio de Xàtiva

Desde que hace 18 años abrió sus puertas en unas instalaciones de 4.000 metros cuadrados ubicadas en el polígono F de Xàtiva, Avanza Fitness se ha consolidado como un centro deportivo de referencia en las comarcas de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida, con una cartera de usuarios imbatible y una amplia oferta que incluye dos piscinas de grandes dimensiones, salas de fitness, musculación y actividades dirigidas y un SPA.

Sobre el gimnasio, sin embargo, planea la amenaza del desahucio. Divarian Propiedad, SA, una entidad perteneciente al fondo buitre Cerberus que asumió la cartera de activos tóxicos del BBVA, reclamó judicialmente la posesión del complejo y, aunque en primera instancia no vio avalados sus argumentos, dos tribunales de rango superior han fallado posteriormente a su favor.

En 2022, la Audiencia Provincial estimó la demanda de esta entidad y condenó Avanza Fitness Club, SA -la empresa que explota el centro deportivo- a desalojar el inmueble, dejándolo "libre, vacuo y expedito", tras declarar la posesión en precario de la nave.

Más recientemente, a finales de junio, el Tribunal Supremo volvió a dar la razón a Divarian, al desestimar dos recursos interpuestos por Avanza, uno de casación y otro extraordinario por infracción procesal.

El origen de la disputa está en el contrato de arrendamiento financiero suscrito en 2006 entre los responsables de Avanza y Catalunya Banc, que se declaró resuelto en sede judicial cuando la entidad financiera promovió un proceso de desahucio por impago de la renta. En 2018, el edificio fue adquirido por Divarian, que exigió despejar el inmueble alegando que estaba siendo ocupado sin título acreditativo.

Pese al pronunciamiento del Supremo, fuentes jurídicas recalcan que el procedimiento judicial continúa vivo y aún no ha terminado, puesto que se ha solicitado una aclaración complementaria de la sentencia. Desde Avanza, además, estudian otras vías para seguir defendiendo sus intereses en otras instancias.

La empresa que explota el gimnasio argumenta que desplegó una serie de potentes inversiones que transformaron el inmueble en unas instalaciones deportivas modernas, con una serie de mejoras cuyo importe superaría el valor de la nave industrial original. Las mismas fuentes subrayan que estas actuaciones se ejecutaron con el conocimiento del banco, puesto que se financiaron con otros contratos suscritos al margen del que afectaba al arrendamiento del inmueble, de forma que la arrendataria "adquirió la propiedad de los elementos del establecimiento, que pasaron a incorporarse al mismo como parte inseparable".

Avanza Fitness incluso ha planteado a Divarian diversas ofertas y se ha ofrecido a adquirir el edificio, manteniendo el mismo uso, atendiendo a las condiciones del mercado, pero la inmobiliaria del fondo buitre Cerberus no ha atendido a razones. La entidad incluso ha puesto a la venta el activo en un portal, puesto que en ningún momento ha apostado por darle una finalidad clara.

Prioridad: preservar la actividad

En medio de todo este embrollo jurídico, las fuentes consultadas subrayan que la prioridad absoluta para Avanza Fitness pasa por "preservar la actividad, el empleo y un centro deportivo muy conocido que se ha convertido en icónico" en Xàtiva, con un número de usuarios "grandísimo".

Avanza pone en valor la generación de empleo y el altísimo número de usuarios del gimnasio frente a la falta de usos propuestos por Divarian

Pese a que Avanza presentó en el procedimiento judicial una prueba pericial que acreditó la ejecución de múltiples obras en el local, el Supremo hace suyo el pronunciamiento previo de la Audiencia, en virtud del cual dicho informe "no puede servir como base para afirmar que el inmueble original y el que ahora es objeto de litigio sean diferentes, porque en el contrato de arrendamiento no se especificó el destino de la nave y no consta su situación arquitectónica anterior".

De momento, a expensas de que se dé carpetazo definitivo al procedimiento y mientras Divarian continúa instando al desalojo del gimnasio, no hay una fecha de desahucio fijada.

La empresa Avanza Fitness Club, SA pertenece a los hermanos Gallego Martínez, promotores del "boom" inmobiliario muy conocidos en Xàtiva que estuvieron al frente de la constructora Llanera.

