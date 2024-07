Matilde Marín: "El monte debe generar sus propios recursos para que la gente pueda vivir de ello"

Segundo mandato como alcaldesa de Enguera. ¿Cómo ha sido el primer año de esta segunda legislatura?

Hablaría de continuidad con la legislatura anterior. Gobierno en minoría, con un pacto de gobierno con Pl@ce, igual que en la legislatura anterior, una legislatura en la que tuvimos dos años de actividad nula, por la pandemia, y no pudimos desarrollar muchos proyectos. Este primer año del nuevo mandato ha sido la continuidad de aquellos proyectos que estaban iniciados o estaban en una fase de planificación y que a partir de ahora se pueden ir realizando. La máxima preocupación que tenemos es nuestro medio ambiente. Iniciamos el proyecto de retomar la gestión forestal, seguir con las actuaciones de nuestro plan de prevención de incendios forestales. Creo que hemos llegado tarde, hemos perdido unos años que el monte está en una situación de pena, las plantas tienen un color marrón por falta de lluvia. Es un polvorín. Hemos invertido unos 400.000 euros en los dos últimos años y este 2024 va a salir a licitación 249.000 euros para prevención sobre caminos y pistas forestales, pero la ejecución no será posible hasta octubre.

Aludía al gobierno de coalición con Pl@ce, con los que repiten en el ejecutivo. ¿Eso es que la experiencia de los cuatro años pasados fue bien?

Sí, creo que fue bien. Las relaciones con Pl@ce son muy buenas y considero que es un miembro más del gobierno, porque tiene responsabilidades dentro del gobierno municipal. El PSPV también está dentro de la junta de gobierno, porque están representados todos los grupos políticos. Considero que lo mejor es que todo el mundo tenga información de primera mano. Aquí venimos a trabajar, no tenemos interés de ocultar nada.

La alcaldesa de Enguera durante la entrevista. / PERALES IBORRA

¿Cuáles son los objetivos y retos marcados para estos cuatro años?

El principal será limpiar y hacer gestión forestal en el máximo espacio de la superficie. Enguera tiene un término de 20.000 hectáreas, de las que unas 16.000 son forestales. Hay mucho que limpiar, mucho que sacar. Hay un continuo, que no está separado por nada, y ante una emergencia se nos va todo.

¿Y otros retos?

Un reto importante para esta legislatura es la adecuación del solar de la antigua fábrica de Piqueras. En la anterior legislatura compramos ese solar, y lo que hemos hecho es un proceso participativo porque la actuación va a tener un impacto visual en la entrada, cambiará la entrada al municipio. Lo que vamos a hacer ya es, en una esquina de ese solar, una zona de apertura de un nuevo camino de acceso a la población por la parte de detrás, para tener un nuevo acceso a la residencia de la tercera edad. Vamos a habilitar una zona de aparcamiento y dar el acceso a ese camino en esa primera fase, ya en licitación. También hemos licitado por 240.000 euros el planeamiento de todo ese solar, que iremos ejecutando por fases.

El proyecto central es hacer un auditorio.

Sí, queremos hacer un sitio de encuentro, con una zona de esparcimiento, también un espacio abierto para conciertos, actividades con mucha gente, y una zona con un auditorio para satisfacer una demanda de nuestra banda de música de disponer de un espacio digno para ensayar y hacer conciertos.

Matilde Marín, alcaldesa de Enguera, en su despacho del ayuntamiento. / PERALES IBORRA

¿Qué avances en la gestión destaca en estos años de gobierno?

Tenemos una ampliación del cementerio municipal. Hemos comprado unos terrenos, compraremos otros y ejecutaremos una ampliación con unos 400.000 euros. También tenemos en marcha la adecuación de calles, con la construcción de plataforma única y se renovará el saneamiento y conducciones de agua. Está pendiente el muro de la antigua guardería, que en 2019 el muro se vino abajo. La Dirección de Agua de la Conselleria de Infraestructuras asumió el proyecto, que se vino abajo por la guerra de Ucrania. Esta legislatura lo retomamos con la conselleria, y en estos momentos el proyecto está pendiente de la actuación de Iberdrola, ya que pasa una línea eléctrica, que tiene de desviar. Iberdrola ya tiene el proyecto y las autorizaciones. Pero ha sido asombroso que para hacer esto haya entrado tanto factor: pandemia, guerra Ucrania, tenerlo olvidado. Tenemos ganas de ver a los de Iberdrola trabajando allí, porque la empresa encargada de la obra del muro ya está adjudicada por conselleria. Hasta que no actúe Iberdrola, la empresa de la obra no puede comenzar los trabajos. Además, seguimos trabajando en el bono comercio y con unas subvenciones para emprendedores. A nivel cultural, seguimos apostando por el Ciclo Internacional de Órgano, que celebrará la cuarta edición, y por el Microteatro, un concurso de relatos cortos de teatro de ámbito nacional, vienen compañías del territorio español. También trabajamos en el Enguera Saludable, un programa de práctica deportiva para las personas mayores, enfermos crónicos y tenemos más de 200 personas en ese programa, que previene enfermedades con el deporte. Une deporte, salud y tercera edad.

Han llevado a cabo varios procesos participativos sobre los presupuestos. ¿Qué valoración hace de ellos?

Todo lo que sea acercar a las necesidades que nosotros no detectamos es importante. Es cierto que somos un pueblo pequeño y la gente por la calle ya te dice las cosas, pero sí hay asociaciones y grupos de vecinos que ven unas necesidades y nos las plantean. Tienen que ser proyectos que no tengan una gran envergadura, porque se nos va de ejercicio y las propuestas se tienen que realizar en el ejercicio presupuestario. En el presupuesto inicial había 15.000 euros, pero hicimos una modificación de créditos para aumentar esa partida en 15.000 euros más con el remanente de tesorería, así que tenemos 30.000 euros para los procesos participativos, que ahora están en fase de estudio por los técnicos. El año pasado hicimos unos talleres para motivar a la gente a participar y este año ha aumentado la participación. Pero, si queremos que estos presupuestos participativos manifiesten el deseo de la mayor parte de la gente tendremos que seguir trabajando en cómo se tiene que participar y apoyar a los vecinos que quieran hacerlo.

En la gestión del monte han aprovechado la sierra para lograr recursos económicos, con la extracción de la biomasa.

Entiendo que la gestión que hagamos tiene que ser sostenible medioambientalmente y económicamente para la empresa que la realiza. Lo que sacamos de ese aprovechamiento forestal lo reinvertimos en el monte, el 100%. A la empresa se le pidió que nos hiciera un proyecto en el que hacía las actuaciones forestales por el importe que se quedaba la licitación y en las zonas en las que se actúen, aparte de la extracción de la biomasa, va a haber trabajos silvícolas, poda de árboles. Dejar las zonas en las que se actúe de la mejor forma posible.

Los ecologistas criticaron la forma de proceder de la empresa, denunciando talas excesivas.

Presentaron un conflicto que tenemos en los tribunales. Con anterioridad yo me había reunido con esa organización ecologista porque pensábamos que si todos queríamos una gestión forestal, deberíamos hablar y estar comunicados. Ellos han recurrido judicialmente. Considero que no hacer nada en los montes supone no tener nada en unos años, y creo que se tienen que hacer las cosas como las hacían nuestros abuelos, que sacaban madera, tenían ganados que entraban en el monte, utilizaban las plantas aromáticas. Es hacerlo todo con un poco de sentido común, con los medios que tenemos en estos tiempos.

Marín, trabajando frente al ordenador. / PERALES IBORRA

La sierra también es un atractivo turístico en una comarca, como la Canal de Navarrés, acechada por la despoblación. ¿Consideran que ese atractivo puede contribuir a combatir la despoblación?

Creo que el monte debe de generar sus propios recursos para que la gente que vive en los territorios pueda vivir de ello. Hoy en día la madera no tiene el valor que se le daba hace unos años, tenemos que pelear porque haya una investigación y que la madera tenga otras utilidades, que no sea únicamente quemarse. Tenemos que dar un valor añadido a lo que tenemos y hay que hacerlo de manera que la gente que trabaje en ese tipo de actividad pueda vivir dignamente, porque si no la población no se quedará en nuestros territorios. El medio ambiente puede dar solución a parte del problema de despoblación, pero tenemos que ser conscientes de lo que tenemos y trabajar todos en la misma línea.

Contra la despoblación también es esencial la escuela y la de Enguera podría perder dos unidades educativas.

De momento este año vamos a tener las mismas unidades. La incorporación de los alumnos de 2 años al colegio permite mantener las aulas.

El proyecto de reforma del colegio, ¿en qué punto está?

Hemos licitado ya el proyecto del Pla Edificant. El pabellón de infantil se hará de nueva planta; y en el gimnasio y en el edificio de primaria se hará una reforma integral.

Y la piscina municipal, ¿cuándo se va a reabrir?

La piscina municipal nos generó graves problemas cuando accedimos a la alcaldía en 2019. Tenía graves deficiencias en la construcción y tuvimos que tenerla cerrada más de dos años. Entramos a juicio con la empresa, que era una UTE (Unión Temporal de Empresas), y que no quería hacer las obras que le señalaban los técnicos, porque se hizo una auditoría, y al final hemos tenido que vernos en los tribunales. Una vez salvados todos los problemas legales, porque estamos hablando de un contrato y no queríamos hacer ninguna acción que se pudiera volver en nuestra contra, con fondos propios, el ayuntamiento hizo la remodelación de todo lo que se hizo mal, y ahora el juez ya dirá si lo que se hizo mal fue el proyecto, la dirección o la obra en sí. De momento no vamos mal y sabemos que el ayuntamiento tenía razón a la hora de exigir eso. Este año lo que ha ocurrido es que en la zona que era de césped, que era muy difícil de mantener, atendiendo al problema hídrico, se ha realizado una actuación en dos fases, una primera para colocar un suelo de pavimento, que queremos recubrir cuando encontremos el césped artificial oportuno, que será una segunda fase. La piscina está en perfectas condiciones para el baño, pero cumpliendo la legalidad, hasta que no tengamos los últimos análisis no podemos abrir la piscina. Las muestras ya se han recogido y en el momento en que tengamos los resultados abriremos.

La alcaldesa de Enguera a la puerta del ayuntamiento. / PERALES IBORRA

undefined

Suscríbete para seguir leyendo