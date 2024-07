Un nominado al Grammy abrirá la XVI edición del Ontijazz

El trompetista, cantante y compositor venezolano Chipi Chacón, nominado a los Latin Grammy en 2019, y el contrabajista de Ciudad Real David Ruiz, encabezan el cartel del XVI Festival Ontijazz de Ontinyent, que volverá a llevar la música al aire libre a la Plaza de la Concepción durante las noches de los jueves del 18 y 25 de julio.

La iniciativa, organizada por la academia de música Ad libitum con la colaboración del Ayuntamiento de Ontinyent y diversas empresas, rinde un año más homenaje uno de sus impulsores, Luis Martínez, y se incluye también en la programación de "Cultura de barri".

Chipi Chacón abrirá el festival el 18 de julio al frente del Chipi Chacón Latin Jazz Cuarteto, con un repertorio que incluirá temas propios y de otros autores. El trompetista ha actuado en más de 50 países y ha compartido escenario con artistas como Paquito de Ribera o Arturo Sandoval, entre otros muchos. Chacón estará acompañado por Alberto Martin al piano, Abel Sanabria al bajo, y Johnny Gomez a la batería y percusión.

La segunda actuación será el 23 de julio y estará protagonizada por el músico de Puertollano (Ciudad Real) afincado en Madrid David Ruiz, que presentará su nuevo disco "Where we come from", donde fusiona estilos musicales que van desde el flamenco al árabe pasando por el jazz fusión contemporáneo.

En la actuación en Ontinyent, Ruiz encabezará un septeto de músicos que incluyen también a Álvaro del Valle en la guitarra; Miquel Asensio a la batería; Seir Caneda a los teclados; Gustavo Díaz al saxo alto; el trompetista Chris Kase, de reputación internacional, y el bailador Daniel Navarro, premiado en el Festival Internacional de Canto de Las Minas.

Un festival consolidado

El regidor de Cultura, Àlex Borrell, ha destacado que el festival Ontijazz “está plenamente consolidado, y estamos muy contentos de volver a presentar otra edición de esta iniciativa público-privada que sirve de impulso a la cultura y la hosteleria, y que se puede disfrutar de dos formas, asistiendo a la cena o directamente a los conciertos con acceso libre". El concejal ha animado a la ciudadanía "a aprovechar esta nueva ocasión" y ha agradecido a Ad libitum y a las empresas colaboradoras su organización e implicación.

En representación de los hosteleros, Luis Martínez explica que este año se amplían los establecimientos participantes (Wait, el Taulell, Màgic, Mora i Roma) que ofrecerán diferentes menús al mismo precio de 30 euros con bebida a parte, en primera fila del espectáculo, siendo recomendable hacer reserva previa.

Martínez ha agradecido el ayuntamiento, a Ad libitum y a las empresas colaboradoras su apoyo “a un festival que es un honor que sirva para recordar la figura de mi padre, una actividad que año tras año va evolucionando y que siempre atrae a mucha gente con su mezcla de música y gastronomía”.