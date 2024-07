Los tembleques que provoca el satisfyer

Me encanta y alucina el señor mayor (calificar la edad es complicado) protagonista del último anuncio de Nocilla con un satisfyer dirigido a su frente esperando que en algún momento dado le marque la temperatura como si de un preciso termómetro se tratara, mientras, la que se adivina como su nieta, le avisa de que no es trata de un medidor de fiebre , sino de algo más íntimo y que vaya dándose prisa en dejarlo en su lugar, que son las 5 de la tarde y es la hora de la Nocilla, «que merendilla». Esto último es de mi cosecha, pero la cara que pone la nieta no tiene precio. Y es que el señor mayor debe de estar pensando que las últimas tecnologías no son los suyo, pero que tampoco es tonto y el aparatito de marras le está temblando en la mano lo que no es buena señal en lo que a salud se refiere.

Así que, satisfyer al cajón donde estaba y a tranquilizarse con la pareja en un polvete de esos rápidos o como mal menor una masturbación de la de toda la vida, que los tiempos de cegueras y amenazas al propio placer hace décadas que duermen en el mismo cajón que el maravilloso vibrador inventado para el gusto. Ah! Y vale para todos, sin distinción de sexos ni edad, mientras las ganas prevalezcan intactas, aun temblando la mano del señor del anuncio. Los tembleques nunca auguran nada bueno. Cuando a uno le tiemblan las manos para tomar decisiones como el poner solución de una vez por todas a las pérdidas de agua por todo el centro histórico de Xàtiva y reconocer que estamos bebiendo un agua que tiene peligro, se mire por donde se mire, hace falta que alguien de un golpe sobre la mesa y anuncie que hasta aquí hemos llegado. No se puede consentir este abandono bajo la excusa que la Diputación nos ofrecerá una mano para otros menesteres parecidos. El día que se tenga que cortar el agua por peligro para la salud, veremos quien inventa las soluciones al problema. Entre los dos socios de coalición, la casa sin barrer, incumpliendo promesas electorales y de eso hace ya un año. Que guapos que somos y que bien lo hacemos es la respuesta absurda que tenemos que escuchar.

Los tembleques para poner solución al deterioro del patrimonio histórico de la ciudad, desembocará (ojala no) en nuevas consideraciones al abandono de un conjunto que necesita de constantes inyecciones de dinero para preservarlo. No vale vivir de rentas y recordar constantemente a una Xàtiva histórica y monumental que se le caen las casas y los palacios. Son necesarias urgentes actuaciones para que no se rompa el círculo. Presentar joyas como el Castillo, el Museo, Sant Doménec, etc. hay que hacerlo con limpiador de plata y oro, no de alpaca. O estar mil años para finalizar la restauración de la Ermita de Puig nos da idea por donde andan los tiros.

Los tembleques para conseguir una ciudad en algunos casos más solidaria y exigir de otras administraciones la consolidación y preservación de otros servicios como la amenaza que se cierne sobre el Centre Dona, con el recorte de personal que se anuncia y que lastrará la prevención de la violencia de género, no es de recibo y no puede contemplarse desde el sillón de mando en solitario o compartido.

El tembleque es un peligro constante y hay que plantearse terminar con él de una forma u otra. Hay que decirle al señor mayor que el juguetito no le chivará la temperatura, pero consigue hacerla subir si se utiliza correctamente entre pierna y pierna, allí donde tenemos el regalo del placer, solas/os o acompañadas/dos. Que vivir es un gusto constante y necesario. Así que dejemos de temblar y pasemos a la acción. n

