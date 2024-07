El detenido por trece robos en diseminados de la Costera fue condenado por matar a un hombre con una lanza casera

El suceso tuvo lugar durante la mañana del 26 de junio de 2021, pasadas las seis y media de la mañana. J. A. B. fue detenido tras ser acusado de matar a un hombre de 29 años de edad después de clavarle una lanza casera en el estómago. El incidente aconteció en la localidad de Torrella, un pequeño pueblo de la comarca de la Costera que no llega a los 150 habitantes según los datos de población oficiales. Otros dos hombres estaban arrojando gasolina con una garrafa a la caseta en la que se encontraba el arrrestado cuando tuvieron lugar los hechos. Aunque se enfrentaba a una petición de pena de hasta 23 años de prisión, al final fue condenado a cumplir dos años y siete meses al considerar que se trató de un homicidio imprudente. Un jurado popular determinó que "no tenía intencionalidad de acabar con la vida" de H. C. (iniciales de la víctima) "ni asumía la posibilidad de que con su acción corriera esta suerte". Tampoco apreciaron el "dolo eventual". Así, se declaró probado que la intención del procesado era "ahuyentar a las dos personas que estaban arrojando gasolina con una garrafa por el hueco de la ventana para prender fuego a su caseta".

El acusado de matar a un hombre en Torrella con una lanza casera. / Levante-EMV

Este año, ya libre de prisión, ha vuelto a ser detenido. La Guardia Civil investigaba desde mediados de marzo una serie de robos en casetas aisladas cercanas a parcelas agrícolas y diseminados. Ayer se confirmó la detención del autor: un hombre de 50 años y nacionalidad española, al que se le imputan trece delitos de robo con fuerza y dos de daños. Levante-EMV ha podido confirmar que se trata del mismo varón que fue enjuiciado a finales de febrero por matar a otro con una lanza casera hace tres años.

Según publicó este diario, el ahora detenido por los trece robos en diseminados usó como arma una varilla de hierro de casi un metro y medio de largo que tenía conectado un cuchillo de 20 centímetros, formando una especie de lanza casera. Introdujo el arma por el hueco de una persiana y, según el jurado popular, "sin saber por la escasa visibilidad existente que, era probable que resultara alcanzado en el abdomen Héctor C. P., y sin aceptar o asumir la muerte posterior del mismo».

J. A. B alegó en el juicio que actuó «en defensa propia y bajo un miedo insuperable»: «No quería pinchar a nadie, solo darle a la garrafa para que no me quemaran», declaró. Explicó que se despertó por los ladridos de un perro y utilizó "una rudimentaria lanza que utilizaba para cazar ratones en el campo", con la que intentó pinchar la garrafa de gasolina. Sin embargo, las declaraciones recogidas por los investigadores demostraron que tenía la lanza en su habitación, junto a la cama, para protegerse de posibles ataques, "ya que muchos vecinos lo consideraban autor de varios robos en la zona". De hecho, el hombre de 29 años que murió a causa del ataque con la lanza acusaba al ahora detenido por los robos de quemar su casa y robarle objetos. Llevaban meses de enfrentamientos.

Ahora, J. A. B. será juzgado por una serie de nuevos delitos. Y son robos. Tal y como explican desde la Guardia Civil, hace meses que se ha registrado un aumento de robos en varias casas vacacionales y segundas residencias emplazadas en varios municipios de la Costera. Se identificó "un idéntico modus operandi, tanto en la ejecución de los hechos delictivos como en los lugares donde se cometían los hechos".

"El autor buscaba actuar en diseminados y partidas agrícolas donde su comportamiento podría pasar más desapercibido. Sin embargo, las actuaciones de la Guardia Civil permitieron identificarle y proceder a su detención a mediados de junio", apostillan desde la Guardia Civil.