Roban la colecta solidaria de un bar para la chica que perdió las extremidades

El caso de Carla Maronda, la joven de Xàtiva que perdió sus extremidades tras infectarse con una bacteria, salió a la luz a mediados del pasado mes de junio. La joven narró toda su experiencia en las redes sociales y desde entonces una ola de solidaridad ha recorrido la capital de la Costera. Todo el mundo ha querido aportar su grano de arena para ayudar a costear las prótesis que necesita.

Se han organizado diferentes sorteos y se ha dispuesto una cuenta bancaria a la que destinar posibles donativos. A su vez, dentro de la campaña #tusmanossonmismanos se han instalado diferentes huchas en bares y restaurantes de la ciudad para que la gente haga pequeñas contribuciones. Cualquier ayuda es bienvenida. Sin embargo, en ocasiones la realidad sorprende. Y para mal. El pasado lunes al mediodía un hombre robó la colecta que se había acumulado en uno de estos depósitos. Ocurrió en el bar «El Paso». Los hechos ya han sido denunciados ante la Policía Nacional. Consultados por Levante-EMV, los trabajadores del local explicaron que «todo pasó a la hora del cierre a mediodía. Entró y pidió de comer. Le dijimos que no podíamos hacerle nada y le servimos un plato de ensaladilla y un doble. Estábamos recogiendo. Se ve que fichó la hucha en la que estaba la colecta y cuando se quedó solo un momento se llevó las monedas».

Visiblemente enfadados ante lo acontecido, los responsables del bar acudieron a la comisaría de la Policía Nacional para denunciar los hechos cuando se dieron cuenta. Disponen de una cámara de seguridad, que grabó al hombre mientras cometía el hurto. Las imágenes fueron puestas disposición de los agentes que deben investigar lo sucedido.

Otros episodios

Sin embargo, parece ser que este no ha sido el único incidente protagonizado por el varón captado por la cámara de seguridad en bares de Xàtiva durante las últimas semanas. En el bar «la Pista» lo identificaron antes de tener algún tipo de problema y en la cafetería «Run Run» un conocido pagó la cuenta que debía cuando los responsables habían llamado a la Policía: «Pidió y luego parecía que no iba a pagar. Intentó hacerlo con una tarjeta caducada. Llamamos a la Policía y pasó un conocido suyo, que se ofreció a pagar la cuenta. Al final, se solucionó de esa forma y no denunciamos», explicaron.

La hucha sigue en el mismo sitio y el bar sigue recogiendo donativos, así como en el resto de establecimientos que no han dudado a la hora de adherirse. Xàtiva se ha volcado para ayudar a su vecina.