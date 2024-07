Chambao deleita en Nits al Castell

El primero de los conciertos de la edición 2024 del festival "Nits al Castell" de Xàtiva comenzó sobre las 23.20 horas de la noche, veinte minutos más tarde de la hora anunciada. Una de las máximas de la cita setabense es que los recitales no empiezan hasta que no sube el último autobús con espectadores. Es bastante habitual que el trasiego de vehículos de transporte colectivo ocasione algún retraso. Aunque la espera mereció la pena: Chambao deleitó a los presentes con una noche de música en la que se entremezclaron sus canciones más icónicas -"Papeles mojados", "Pokito a poki", "Ahí estás tú"- con temas de su nuevo álbum, titulado "En la cresta de la hora".

La potente voz de la Mari, acompañada por su banda, se adueñó durante dos horas del ambiente acústico de la fortaleza enclavada en la capital de la Costera. Tras la cancelación del concierto que el pasado 6 de julio tenía que protagonizar Sole Giménez a causa de la lluvia, la nueva edición de "Nits al Castell" comenzó con fuerza, gracias a la música reivindicativa plagada de mensajes e influencias exóticas de un grupo que lleva más de 20 años protagonizando conciertos. Y el oficio se nota. Muchos han definido su estilo como "flamenco chill out". La verdad es que se trata de música con sello propio, algo no muy habitual en tiempos plagados de letras sin fondo y voces de autotune.

La Mari no dudó a la hora de dedicarle la cita a Sole Giménez y destacó que este año el plantel de Nits sea 100 % femenino: "Siempre es un gusto compartir escenario con compañeras". Explicó que llevaban varias jornadas en la Comunitat Valenciana, tras haber cantado en Alicante y Gandia: "Al final me voy a tener que empadronar aquí. Bueno, todo es Mediterráneo, la verdad".

Junto a sus icónicas canciones, la intérprete malagueña también versionó la canción "Rosa María" que popularizó Camarón de la Isla, dedicando el tema a todas las mujeres: "Nosotras parimos hijos, parimos buena gente. Hay esperanza para la humanidad".

A medida que discurría la cita, la cantante se fue sintiendo como en casa y no dudó a la hora de descalzarse: "El escenario es mi casa y en casa siempre voy descalza. Es como me siento más a gusto". Uno de los momentos álgidos de la jornada fue cuando desde el público le pidieron que versionara "Déjame vivir", letra de Jarabe de Palo. No dudó a la hora de dedicar su interpretación al fallecido Pau Donés. Aunque el publicó no acompañó del todo en algún coro -no es fácil hacerlo junto a una voz como la de la malagueña-, la Mari se marcó una versión muy emotiva.

También hubo tiempo para la reivindicación política. Así, en la presentación de la pieza "Imagina", la cantante explicó que la canción fue compuesta durnate un viaje a Uruguay programado para un mes que acabó durando tres: "Este año hemos estado en países cercanos como Argentina. Hemos visto a familias normales, como nosotros, en la calle y sin trabajo. No me quiero meter mucho, pero hay que tener cuidado con lo que se vota", en una clara referencia al presidente Milei y sus políticas económicas. No hace falta hacer grandes proclamas para lanzar mensajes claros.

La gente se volcó en la segunda parte del concierto, interactuando con la Mari y haciendo los coros o las palmas en algunas canciones. Quizás, su interpretación del tema "Papeles Mojados" fue la que levantó una mayor salva de aplausos: "Cuando tocamos en directo y la gente aplaude más de lo normal es especial. Es emotivo, es muy de agradecer".

La edición 2024 de "Nits al Castell" aún contará con dos citas más. Marala + Queralt Lahoz y Pasión Vega volverán a llenar de música el Castell de Xàtiva durante los próximos fines de semana.