Juan Carlos Roses: "La industria será clave para sanear nuestra situación económica"

Lleva siete meses en el cargo. ¿Cómo se presenta a los residentes de Albaida que no le conozcan?

Soy vecino de aquí, de toda la vida. Desde los 18 años trabajo, siempre he ayudado en la empresa de mis padres, en la empresa familiar. Llevó dos años afiliado al PP. También soy un amante del deporte. He participado de forma profesional en motocross, por ejemplo.

Llegó a la alcaldía gracias a una moción de censura...

Lo cierto es que ganamos las elecciones, nos quedamos a pocos votos de la mayoría absoluta. Pasaron varios meses y el gobierno municipal formado entre Compromís y el PSPV comenzó a tener unas relaciones que no eran las más correctas. Ahí es cuando empezamos a analizar la moción de censura. Hablé con el partido y desde el PP de València me dieron todo su apoyo. Entonces, comenzamos a hablar con el PSPV cuando decidieron salir del gobierno con Compromís.

undefined

Es alcalde de Albaida gracias a dos tránsfugas...

A mí no me gusta la palabra tránsfuga. Yo creo que hablamos de dos personas que prefirieron implicarse a favor de su pueblo, por encima de todo. Estuvieron v arios meses en el Ayuntamiento y sabían cual era la realidad de Albaida. Creo que hicieron un acto de valor para ver si se podía revertir la situación que observaron. Nos dieron la oportunidad de cambiar las cosas.

¿Cómo están siendo estos primeros seis meses como alcalde?.

Muy duros, la verdad. Nos hemos encontrado un ayuntamiento bloqueado, paralizado, sin rumbo. Ya lo he dicho otras veces:si este ayuntamiento fuera una empresa privada, a día de hoy estaría en una situación de quiebra técnica. No hay recursos suficientes. Los ingresos son los que son y los gastos nos superan. Estamos trabajando para reequilibrarlo el balance.

Los datos están ahí. La deuda es de 7,5 millones de euros, el plazo de pago a proveedores es alto... ¿Cual es la hoja de ruta para revertir esta situación económica?.

Sí, claro que tenemos los datos. Y son los que son. La suma de los 7,5 millones es correcta y el plazo de pago a proveedores es de más de 100 días. Lo primero que hice al llegar fue pedir los informes económicos. Quería saber realmente cual era la situación. Nos encontramos con los 7,5 millones de deuda, con una póliza firmada por Compromís de un millón y cincuenta mil euros y con un millón de euros en facturas del año 2023 por pagar. A raíz de ahí, lo primero que hay que hacer es frenar el gasto, elegir los programas e ir controlándolos. Estamos frenando el desajuste económico y trabajamos para tener más ingresos. El plan está fijado, no vamos a crear más gasto del necesario. Yo creo que en cuestión de un año, más o menos, sabremos dónde estamos. No somos una empresa con la que ganar dinero, pero sí debemos cuadrarlo todo.

¿Cual sería el proyecto estrella del actual equipo de gobierno?.

Trabajamos con la Diputación y la Generalitat para poder ejecutar la reforma del Carrer Nou, la arteria principal del pueblo. Es una necesidad para todos. Es la zona por donde pasa la fiesta local, es el núcleo del municipio. Sino pasa nada, las obras comenzarán tras el verano. Es un proyecto importante, con una inversión de 700.000 euros.

¿Cómo son las relaciones con la Diputación y la Generalitat?.

Muy fluidas. Siempre que llamo para preguntar sobre cualquier cosa me atienden sin problemas. Está claro que pedimos recursos, pero también agilidad para tramitar informes. Agradecemos su apoyo.

El pasado mes de mayo hubo cierta polémica por el cierre del servicio del agua...

Al final, es siempre lo mismo. Posiblemente, hace 20 años que no se ha invertido un céntimo en las infraestructuras. Se rompió la canalización en un punto clave. Entiendo el nerviosismo de la gente por quedarse un día sin servicio, pero he de certificar que la concesionaria Aqlara estuvo de diez. No era fácil de reparar.

¿Qué otras infraestructuras necesita Albaida? .

La renovación de los colegios y el centro de día son claves. Las obras del CEIP Elías Tormo están empezadas y, sino pasa, finalizarán en octubre. Respecto al colegio Covalta, queremos llegar a un acuerdo con la empresa y volver a licitar. Los trabajos del centro de día también están en marcha en la actualidad. Si todo va bien, en junio del año que viene estará operativo.

¿Se volverá a presentar como candidato a la alcaldía?.

Sí, mi idea es volver a presentarme. Tenemos un proyecto político a largo plazo, que quiero desarrollar en más de tres años.

Recientemente, el exalcalde popular de Albaida ha sido condenado por falsedad documental...

En este terreno siempre lo he tenido claro. La justicia ha de ser independiente y decir la última palabra. Apoyaremos lo que decidan.

¿Cómo ha sido la relación con los vecinos en los últimos meses?

He de dar gracias a la gente por su comprensión. Me presenté contando con un equipo nuevo, con ideas renovadas. He trabajado desde el minuto 1 por el Ayuntamiento y haré lo mismo hasta el final. Trabajaré todo lo que pueda.

¿Cómo piensa traer ingresos al municipio?.

La industria será clave para sanear nuestra situación económica. Estamos trabajado en un convenio con Adzeneta para el acceso al polígono les Clotes. Hay cuatro grandes empresas locales interesadas. Y, a largo plazo, queremos potenciar el polígono Sandón. Hay mucho potencial en este terreno.

Suscríbete para seguir leyendo