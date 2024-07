Los regantes y el Ayuntamiento de Canals se enfrentan por el caudal del río Sants

Las duras acusaciones que el gobierno municipal de Canals ha dirigido a los regantes por los problemas de caudal del río Sants han despertado un profundo descontento entre los gestores de las acequias de la Vila y Ranes, que controlan la concesión.

El portavoz de estas comunidades, Salvador Agustí Ventura, ha calificado de «carentes de rigor y veracidad» las recientes manifestaciones del regidor de Medio Ambiente en las que RicardoCarbonell aseguró que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) debería «exigir a los regantes que cumplan sus obligaciones».

Una afirmación que los aludidos no entienden, puesto que dicen no tener ninguna obligación contraída. "La CHJ nada nos puede exigir, ya que si extraemos menos agua del nacimiento de Sants, preservamos el acuífero y facilitamos el que pueda surgir el agua otra vez", matiza Agustí.

"El problema no somos nosotros", recalca el portavoz de los regantes, que recuerda que aguas arriba, una serie de comunidades de regantes de Montesa, Vallada o Enguera, extraen agua para sus términos municipales "de forma legítima con sus concesiones administrativas en vigor". Carbonell pidió más controles sobre las extracciones ilegales del acuífero del Caroig y desde la acequia de la Vila invitan al concejal a denunciar estos pozos que señala ante la Fiscalía de Medio Ambiente o la CHJ "y ya se verá si son ilegales o no". "Es muy fácil decir en general, sin concretar nombre de titulares, que puedan defenderse, alegar o demandarle por falsa denuncia", incide Salvador Agustí.

El portavoz asegura que el concejal "no ha querido reunirse con los regantes, ni su ayuntamiento, desde noviembre de 2023. Nuestro secretario le ha enviado mensajes, llamadas, whastapp, a los que ha contestado que tiene mucho trabajo", apunta. "Estos son los que quieren llegar a acuerdos con las comunidades de regantes y los que dicen que están negociando. Nosotros queríamos que, en invierno, cuando el río aún surgía de forma natural, llegásemos a algún tipo de acuerdo", observa Agustí, que señala que a los ayuntamientos implicados "ya se les ofreció uno de los pozos y todas sus instalaciones para que lo gestionasen, que para nosotros tienen un coste de más de 500.000 euros. Como no quieren contraer ninguna obligación, no quieren reunirse con nosotros. Pero los regantes ya nos hemos cansado de ser los tontos pagafantas y hasta aquí hemos llegado", sostiene.

El viernes, el Ayuntamiento de Canals convocó el Consell de l'Aigua para tratar de hallar soluciones a largo plazo a los problemas del río junto a técnicos y expertos.

Otro argumento esgrimido por el consistorio de Canals que los comuneros tachan de "falaz" es que estos pretenden "entubar el río y llevarse el agua a las balsas de riego". Las comunidades de la Vila y Ranes aclaran que su intención no es otra que ejecutar la tercera fase del plan de modernización de regadíos de la Costera, una obra "de interés comunitario" que consistiría en la construcción de una tubería "por fuera del río, sin tocar en ningún momento la estructura actual del río, separado en varios kilómetros, casi todo en término de l'Alcúdia de Crespins, de la cabecera hasta las balsas de riego". De esta manera, resaltan, se extraería "una mínima parte del actual caudal, preservando el acuífero, ya que por el sistema actual de verter al cauce de tierra se pierde más del 60% del agua extraída por los pozos". "En solo 90 metros del Riu Nou de l'Alcúdia de Crespins, al actuar en la zona del rio que estaba hormigonada, para recuperar la estructura original, se pierde un 10%, comprobado por los técnicos de la CHJ", subraya Salvador Agustí.

La falta de eficiencia del sistema, de hecho, condujo hace años a las comunidades de regantes de Canals y l'Alcúdia (Setenes, Horts y Canyamars) a abandonar la concesión que les permitía regar con agua del río Sants. "El concejal dice que hacemos negocio del agua, cuando los de su propio pueblo lo han abandonado por una opción más rentable para ellos y con menos costes", apunta.

Agustí mantiene que el citado proyecto "está aprobado por la propia conselleria y solo precisa los permisos y licencias necesarias. Queremos actuar con plena legalidad". En ese sentido, los representantes de las acequias cuestionan la tubería colocada recientemente por el Ayuntamiento de Canals para inyectar caudal al río Sants de un pozo propio. "¿Qué permiso o licencia tiene el ayuntamiento de Canals para actuar en un terreno de dominio público hidráulico en el que no tiene ninguna competencia? Para actuar en un cauce público precisa de la CHJ y de la junta de gobierno del cauce común del Riu Sants", recalcan, recordando que no han recibido "recibido ninguna solicitud como administración que somos por delegación, de ninguna actuación en el río de Sants, ni concedido autorización alguna".

Lecciones de gestión

"Otra barbaridad-falsedad es decir que los regantes consideran el río Sants un pozo", ahonda Salvador Agustí. "Lo que decimos, y es constatable históricamente, es que el río es un cauce construido a base de aportaciones de diferentes capas de arcillas (blancas, grises, rojas) traídas de varios kilómetros con la finalidad de impermeabilizar el cauce y que se perdiese la menor agua posible por filtraciones, desde la época musulmana. Por lo tanto, tiene las dos vertientes, un cauce natural y una parte artificial que actuaba como canal de conducción de agua con la mayor eficiencia posible", responde Agustí.

El concejal de Medio Ambiente aseguró que si los regantes no son capaces de gestionar el río deberían "buscarse otro pozo". Las comunidades aludidas le piden a Carbonell "que no dé lecciones de gestión". "Usted acaba de llegar y nuestra capacidad de gestión está más que demostrada a lo largo de muchos años, y varias generaciones de regantes, que con su dedicación y altruismo con mucho sacrificio han conseguido mantener y mejorar la agricultura de la comarca de la Costera (sin la modernización no habría podido subsistir) a pesar de las dificultades y de políticos tan irrespetuosos como usted", zanja el portavoz de los regantes.

