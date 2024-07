Arrancan las señales que prohíben el acceso a la Fuente de Marzo desde Enguera

Las señales que instaló el Ayuntamiento de Anna en marzo para prohibir el acceso al paraje de la Fuente de Marzo de Anna desde la carretera de Enguera han sido arrancadas esta pasada madrugada, coincidiendo con la época en la que más visitantes acuden a la zona de baño.

El acto vandálico se produce unos días después de que la medida de regulación del tráfico se convirtiera en materia de enfrentamiento político entre los dos municipios vecinos, tradicionalmente en disputa por la titularidad del enclave. El 5 de julio, el portavoz del PSOE de Enguera publicó un vídeo en las redes sociales en el que aseguró que la prohibición de entrar a la Fuente de Marzo desde la carretera "perjudica a los vecinos de Enguera". El regidor pidió al Ayuntamiento de Anna que "reconsidere su decisión".

Las señales antes de ser arrancadas en el acceso a la Fuente de Marzo. / Perales Iborra

Este miércoles, el consistorio de Anna ha hecho público un comunicado en el que relaciona los hechos sucedidos anoche -que atribuye a unos "desalmados"- con la reciente polémica. "Este tema estaba zanjado desde marzo y hace unos días vimos cómo se le daba nuevamente bombo para sacar rédito político desde otro municipio. No podemos más que sentirnos avergonzados porque alguien haya alentado a que estos actos incívicos ocurran", señalan con contundencia desde la corporación municipal gobernada por el PP.

El alcalde de Anna, Miguel Marín, también se ha pronunciado sobre lo sucedido: "Es de una extrema gravedad, ya que ocurre después de que el portavoz socialista de Enguera pusiera el foco de su oposición en un paraje de Anna", ha manifestado el primer edil.

Por su parte, el portavoz socialista de Enguera, Jesús Úbeda, ha remarcado que desconocía la existencia de los actos vandálicos, que no ha dudado en denunciar y en condenar "totalmente". "En ningún momento la reivindicación que hicimos desde el PSOE fue incitar a la violencia, sino todo lo contrario: lo que pedimos es empezar un diálogo entre ambos municipios, ya que creo que las conversaciones entre el alcalde de Anna y la alcaldesa (de Enguera, del PP) no fueron a buen puerto y de ahí la prohibición, para la que creemos que había alternativas", incide Úbeda, que reitera que él y su grupo son "partidarios del diálogo y la conciliación para llegar a buen puerto" sobre este tema.

Por su parte, el Ayuntamiento de Anna ha defendido que la prohibición de entrada a la Fuente de Marzo desde la carretera de Enguera "está puesta en marcha y consensuada con policía, guardia civil y bomberos, ya que el carril es demasiado estrecho para que haya dos sentidos".

"Es término municipal de Anna, lo mantienen los impuestos de la gente de Anna y lo limpian los trabajadores de Anna por lo que, es el Ayuntamiento de Anna quien tiene autonomía municipal sobre él. Puesto que a la gente de Anna le viene mejor acceder desde el Carrascal, ¿no es lo lógico que se haya tomado esta decisión?", añade el comunicado.

Recientemente, este consistorio adquirió unos terrenos en el paraje de la Fuente de Marzo con un desembolso de 35.000 euros para crear un aparcamiento con el objetivo de que "todo el que lo visite pueda aparcar sin problema y evitando muchos peligros", incide la entidad local.

Tras el último acto vandálico, el Ayuntamiento de Anna ha anunciado que va a reforzar la seguridad en la zona a partir de ahora después de poner los hechos en conocimiento de la Guardia Civil. "Volveremos a poner las señales y seguiremos apostando por una buena relación con nuestros vecinos de Enguera", zanja el comunicado.

Apuesta por el diálogo

A raíz del último choque político con el alcalde de Anna por este asunto, el portavoz socialista de Enguera, Jesús Úbeda, defendió que los enguerinos "han accedido a la Fuente de Marzo desde la carretera toda la vida" y aseguró que "no podemos permitir este ataque contra nuestra convivencia y amistad con el pueblo de Anna". "El diálogo debe ser siempre el arma que debe presidir las relaciones entre nuestros pueblos", indicó.

"Me presenté a las elecciones para defender los intereses de los enguerinos y enguerinas; de quienes me han votado y de quienes no lo han hecho. Ya que la alcaldesa de Enguera no defiende a los enguerinos ante este ataque contra nuestro pueblo, es mi obligación hacerlo", justificó sus críticas a la medida de las señales de prohibición.