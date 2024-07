El abuelo de la niña retenida en Ontinyent: «En tres meses no he podido conocer a mi nieta»

El caso se conoció a mediados del pasado mes de abril. El barrio de la Vila de Ontinyent fue foco de la actualidad tras una amplia operación policial en la que había implicada una menor, retenida por sus familiares. Como suele ser habitual en este tipo de casos, los Servicios Sociales se hicieron cargo de la pequeña, que desde entonces está siendo tutelada por la Generalitat.

Rafael Reginfo García es su abuelo materno. Desde que se hizo pública la noticia ha expresado sus intenciones de «conocer a su nieta», tal y como declaró a Levante-EMV el pasado el 18 de abril. Sin embargo, todos sus intentos han sido -de momento- infructuosos. Han pasado tres meses y aún no ha podido verla.

«No lo he podido conseguir. Nadie me ha llamado aún. He presentado hasta cuatro instancias diferentes. He ido a la asistenta social del Ayuntamiento de Torrent y ahí sí me han atendido, pero aún no he podido hacer nada. En las oficinas de València me dijeron ‘ya te llamarán’ y aún estoy esperando. Lo único que pido es poder ver a mi nieta, no la he visto desde que nació, ya que se fue con su madre a Ontinyent hace años».

Rafael comentó ayer que, al menos, la abuela materna si ha podido conocer a la pequeña: «He podido hablar con una amiga suya y ella sí ha podido verla. Me dicen que está bien y eso es lo que yo quiero. Igual ha tenido más suerte que yo o, a lo mejor, ha sido más fácil ya que mi ex mujer está en un centro en Ontinyent. Yo solamente pido el mismo trato, al final lo que quiero es ver a mi nieta. Estoy harto de presentar papeles, hace mucho tiempo que no la veo. Hace nueve años».

Adopción de tres meses

A su vez, Rafael comentó ayer que ha hablado con otra familiar que le ha confirmado que la pequeña estará durante los meses de verano con una familia en Ontinyent: «Hablamos de tres meses, de junio, julio y agosto. Yo solamente quiero que esté bien. Pero quiero verlo con mis propios ojos».

La historia que narra desde hace meses el abuelo materno de la niña retenida retrata una clara falta de relación entre las familias. La madre de la pequeña -su hija- falleció en el mes de febrero. La niña tiene los dos apellidos maternos y se fue a Ontinyent con su madre recién nacida. Según el relato aportado por la Policía el pasado mes de abril, el padre biológico se la llevó para evitar su ingreso en un centro de menores.

Algunos vecinos de la Vila que atendieron a este diario confirmaron que sí conocían a la familia y que la menor estaba escolarizada en un colegio de la capital de la Vall d’Albaida: «Iba arreglada y mi nieto me comenta que jugaba como una más, estaba integrada. No sabemos lo que ha pasado ahí, pero la pequeña y su familia sí eran conocidos en el barrio».