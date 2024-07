El COR incentiva el reciclaje en las fiestas de municipios de menos de 5000 habitantes

Es una nueva campaña de educación ambiental que lanza el Consorci per a la Gestió de Residus V5 para acompañar a las y los festeros de los pueblos en verano.

"En festes no et deixes el COR" sirve para que las fiestas de los municipios del ámbito del Consorci per a la Gestió de Residus V5 sean más sostenibles, respetuosas con el entorno y participativas, desde el COR se quiere ofrecer soporte en la gestión, separación y reducción de los residuos que se generan durante las celebraciones.

Por eso, esta semana se pone en marcha una nueva iniciativa para poder colaborar con las fiestas de los ayuntamientos del ámbito del COR a través de las asociaciones, peñas, comparsas…

Los objetivos de la campaña son: facilitar la separación en origen durante las fiestas, fomentar el uso de contenedores de las diferentes fracciones en este contexto, donde se dispara la generación de residuos, implicar a la población en un proyecto común de mejora ambiental y establecer mecanismos de colaboración entre el COR y los ayuntamientos para mejorar la gestión de residuos.

Está dirigida a municipios de menos de 5000 habitantes y para solicitar la participación solo hay que contactar con el COR. El COR prestará a las peñas, y grupos que lo pidan materiales para fomentar la separación de residuos. Además, se creará un punto de información y recogida del material que permitirá sensibilizar sobre la importancia de la reducción y separación también en fiestas y, sobre todo, para que se generen muchos menos residuos no reciclables.

En otoño, el COR organizará una jornada de agradecimiento a todos los grupos participantes y se valorará la incidencia de estas prácticas.

Se trata de recordar nuestro compromiso con el medio ambiente y recordar que en fiestas no nos podemos olvidar de la sostenibilidad y el respeto por nuestro entorno.