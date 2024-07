Albaida reclama la limpieza urgente del barranco incendiado ante la sospecha de un origen intencionado

En medio de la primera ola de calor del verano, dos incendios forestales en zonas próximas a viviendas residenciales de Ontinyent y Albaida pusieron en alerta a la Vall d'Albaida este domingo.

Afortunadamente, ambos fueron rápidamente controlados por el amplio despliegue de medios movilizados y quemaron muy poca superficie. Pero el susto ha permanecido instalado en el ambiente.

En el caso del incendio de Albaida, que afectó a menos de una hectárea forestal, la principal hipótesis de la investigación apunta a un origen intencionado, puesto que se registraron dos focos distintos en un breve lapso de tiempo, uno en el barranco del río y otro en unos terrenos situados en la parte trasera, ambos cerca del núcleo urbano.

A la espera de nuevas pesquisas por parte de los investigadores para determinar con precisión la autoría del fuego, el alcalde de Albaida, Juan Carlos Roses, no duda que el mismo fue provocado. Hace aproximadamente un mes, recuerda el primer edil, ya se registró otro incidente similar en el barranco, donde se hallaron unas bolas sospechosas de haberse utilizado con fines ilícitos.

Pese a la rapidez con la que los servicios de emergencias dominaron el incendio de este domingo, declarado en torno a las 15 horas y estabilizado a las 16.34 h, la existencia de dos focos dispersos dificultó las tareas de extinción.

Sobre el terreno trabajaron múltiples brigadas, así como otros tres medios aéreos y dos dotaciones de bomberos, pero mientras que se intervenía en uno de los focos, a lo largo de la tarde, se reavivó el otro, que se había dado por controlado, lo que generó momentos de cierta preocupación en la localidad.

Tanto los vecinos como el Ayuntamiento de Albaida llevan tiempo demandado actuaciones para mejorar el estado del barranco en el que ha tenido lugar el último susto. A raíz del incendio, el alcalde del municipio recalca que ha pedido a la Diputación de Valencia una operación de limpieza "con carácter urgente", dado que este enclave se encuentra "muy cerca del pueblo", pero es necesaria la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). "A nuestra brigada la CHJ no le deja acceder y no queremos que pase ninguna desgracia", subraya Roses.

1,3 hectáreas quemadas en Ontinyent

Por otra parte, el incendio declarado alrededor de las 16 horas en la zona de la Casa de Calvo y el Pou Clar de Ontinyen, cerca de la zona del nuevo hospital, obligó a desalojar dos casas en el Ramar de Casa Calvo y otras diez en el Camí del Teular de Mollà. El fuego, que afectó a 1,3 hectáreas de terrenos, principalmente de titularidad privada, también provocó el cierre al tráfico del acceso a Bocairent por la CV-81 y el corte de la circulación de la línea de tren Alcoi-Ontinyent-Xàtiva, dado que las llamas llegaron a las vías. A primera hora de este lunes, la circulación ferroviaria por el trazado se ha restablecido.

Una avioneta de extinción sofoca el incendio de Aiacor. / Martí Arnau Castillo

Los vecinos desalojados pudieron volver a sus domicilios a las 18.21 horas después de que el incendio se diera por estabilizado. Diferentes patrullas de bomberos y brigadas forestales se quedaron en el lugar refrescando la zona y controlando que el fuego no se reavivara. Las causas de este suceso continúan investigándose y no se descarta tampoco un origen intencionado.

Otros dos incendios en Aiacor y l'Alcúdia de Crespins

La Costera también vivió este domingo dos incendios, el primero de ellos originado alrededor de las 13 horas en la pedanía de Aiacor (Canasl), en el margen del río Canyoles y próximo también a una zona de viviendas. En esta área se han registrado otros incendios recientemente.

Tres medios aéreos consiguieron controlar pronto las llamas. A primera hora de la noche, los medios de exintición tuvieron que intervenir en otro fuego iniciado en una zona de vegetación de la localidad vecina de l'Alcúdia de Crespins. Quedó extinguido a las 22.10 horas.